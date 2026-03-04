Personas con discapacidad podrán tramitar placas online en NL

A los trámites digitales ahora se suma el trámite para solicitar placas para personas con discapacidad. El Gobierno del estado anunció que el procedimiento ya podrá realizarse en línea a través de la plataforma NLinea, con el objetivo de agilizar tiempos y evitar traslados innecesarios.

La titular de la Oficina del Ejecutivo, Mariela Saldívar, informó que esta modalidad representa una simplificación significativa frente al esquema anterior.

“Antes era muy tardado, ahora se simplifica y digitaliza el trámite”, señaló la funcionaria.

Hasta hace poco, cada jueves se atendían únicamente 16 trámites en las instalaciones del DIF CREE Nuevo León para la expedición del certificado médico. Posteriormente, las personas debían acudir con la autorización al Instituto de Control Vehicular (ICV) para concluir el proceso.

Este esquema implicaba presentarse físicamente en ambas dependencias con documentos impresos y esperar disponibilidad para la valoración médica.

“Anteriormente era ir a las dos dependencias con los documentos en papel, ver si te tocaba la suerte o no de que te atendiera el médico para que te certificara médicamente”, explicó Saldívar.

Cada año se reciben más de mil 500 solicitudes de placas para personas con discapacidad, por lo que la digitalización busca hacer más eficiente la atención.

El nuevo procedimiento consta de tres pasos:

Ingresar la documentación en la plataforma NLinea.El DIF CREE validará el certificado médico de manera interna. Una vez aprobada la solicitud, se asignará una cita para recoger las placas en el Pabellón Ciudadano.

Ahora el ICV trabajará de manera coordinada con el DIF CREE.Requisitos

Para personas físicas:

• PDF o imagen del certificado médico que especifique la discapacidad motriz o diagnóstico.

• Licencia de conducir vigente de Nuevo León del titular del vehículo.

• Número de placas de circulación del automóvil.



Para personas morales:

Además de los tres requisitos anteriores:

• Carta de asignación del vehículo.

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

• Poder notariado.Constancia de situación fiscal.

