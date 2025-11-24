Cerrar X
nl_torres_sendero_suspension_745171486d
Nuevo León

Suspende División Ambiental megadesarrollo en Cerro de Topo Chico

La acción forma parte de las acciones que realiza la División Ambiental del Estado para proteger el entorno ecológico y garantizar el cumplimiento normativo

  • 24
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con la Procuraduría Estatal, llevó a cabo una visita de inspección que culminó con la suspensión temporal total de actividades en un predio del municipio de Escobedo, donde se planeaba un desarrollo inmobiliario.

La acción forma parte de las acciones permanentes que realiza la División Ambiental del Estado para proteger el entorno ecológico y garantizar el cumplimiento normativo.

Al desahogar la inspección en el sitio, se constató que el proyecto abarcaría una extensión de aproximadamente 160,000 m², colindante con el emblemático Cerro del Topo Chico.

La autoridad ambiental determinó imponer la medida de seguridad debido a que el desarrollo no contaba con las autorizaciones ambientales necesarias para iniciar o continuar con las obras.

La División Ambiental aseguró que refrenda el compromiso de mantener operativos permanentes con la finalidad de proteger el medio ambiente y prevenir hechos que pudieran atentar contra el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano.

Con esta medida, el gobierno estatal subrayó su compromiso de vigilar y defender el patrimonio natural de la entidad, asegurando que cualquier desarrollo cumpla estrictamente con la legislación ambiental vigente.

El Horizonte publicó que la empresa Inmobiliaria Espacios, propiedad de José Antonio Treviño Posada, presume ventas en el megadesarrollo Torres Sendero que pretende construir en un área natural protegida del Cerro del Topo Chico.

Asociaciones civiles, como Tulipán del Monte, y vecinos de Escobedo están pidiendo que se amplíe el polígono de la reserva natural del Cerro del Topo para evitar la construcción de 21 torres de departamentos, que además de privatizar el área, contribuiría al desabasto de servicios y a colapsar la movilidad.


