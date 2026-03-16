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MLB suspende 80 juegos a Johan Rojas por dopaje

La MLB sancionó al jardinero dominicano de los Philadelphia Phillies con 80 juegos tras dar positivo a boldenona, perdiendo parte de su salario en 2026

  • 16
  • Marzo
    2026

Este lunes, la MLB anunció la suspensión del jardinero dominicano de los Philadelphia Phillies, Johan Rojas, para los primeros 80 partidos de la Temporada 2026 después de haber dado positivo en una sustancia para mejorar el rendimiento, la boldenona.

Este anuncio se produjo después de que el árbitro independiente, Martin F. Scheinman, rechazara una queja presentada por la asociación de jugadores que apelaba la sanción disciplinaria.

La única manera de que Rojas sea elegible para el 25 de junio es si llegara a haber suspensiones por lluvia.

Con esto, el dominicano se perdería $395,305 dólares de salario de su contrato, que le paga a una tasa de $803,500 dólares mientras está en las Grandes Ligas y de $321,826 dólares mientras está en las menores.

En caso de que no hubiera aplazamientos, la suspensión abarcaría 92 de los 187 días que dura la temporada.

Rojas, de 25 años, bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Filis la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada. Rojas se fue de 15-3 con una carrera impulsada para los Filis durante los entrenamientos de primavera de este año.

Tiene un promedio de por vida de .252 con seis cuadrangulares, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos.

Rojas estaba previsto para integrar el roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue dado de baja antes del torneo.

Con esta suspensión, el jardinero se convierte en el sexto jugador sancionado por no pasar los exámenes de dopaje en 2026, siendo el tercero de la MLB.


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