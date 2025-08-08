Cerrar X
Nuevo León

Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana

El Metro de Monterrey suspenderá parcialmente el servicio en la Línea 1 y totalmente en las Líneas 2 y 3 este fin de semana para realizar mantenimiento

  • 08
  • Agosto
    2025

El Servicio de Metro Metrorrey dio a conocer que el servicio de transporte será suspendido de manera temporal en las líneas 1, 2 y 3 a partir de este viernes y durante el fin de semana.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales y la medida responde a las actualizaciones de software de control de trenes y señalización, necesarios para incrementar los niveles de seguridad de las operaciones de estas líneas.

La suspensión ocurrirá los días viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de agosto en la estación Talleres.

Para aminorar las posibles afectaciones a los usuarios, se brindará el servicio de transporte público mediante rutas provisionales con autobuses de Transmetro en los tramos en donde serealizarán los trabajos, mismos que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

Desde el viernes 08 a las 21:00 horas, hasta el lunes 11 de agosto a las 00:00 horas, las rutas de Transmetro con enlace en la estación Talleres se extenderán a la estación San Bernabé, siendo esta estación la terminal provisional de la Línea 1 del metro.

Desde el sábado 09 a las 21:00 horas, hasta el lunes 11 de agosto a las 00:00 horas, se brindará servicio sin costo con rutas provisionales de Transmetro en los tramos Sendero-Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Santa Lucía, y Santa Lucía-Hospital Metropolitano.

El servicio se restablecerá de manera habitual a partir del lunes 11 de agosto.

 

 


