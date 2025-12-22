Podcast
Nuevo León

Impulsan autonomía de mujeres con taller de autoconstrucción

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó el primer taller “Yo construyo + Autonomía” para capacitar a mujeres en autoconstrucción segura y sostenible

Con el objetivo de fortalecer la autonomía de las mujeres y promover su participación activa y segura en la mejora de sus viviendas, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, llevó a cabo el primer taller integral “Yo construyo + Autonomía”.

El taller de autoconstrucción se realizó en el Centro Comunitario Topo Chico, en alianza con Cemex México, y busca impulsar el liderazgo femenino en ámbitos tradicionalmente masculinizados como la construcción y la obra civil.

Formación técnica y empoderamiento personal

En esta primera edición, más de 20 mujeres participaron en un programa de seis módulos que abarcó desde la planeación del proyecto y el uso de materiales, hasta instalaciones, acabados, mantenimiento y construcción progresiva de vivienda.

Las participantes adquirieron conocimientos en seguridad, ejecución de obra, supervisión de espacios del hogar como cocinas y baños, así como herramientas para tomar decisiones informadas en procesos de mejora de sus viviendas.

Autoconstrucción con calidad y sostenibilidad

El taller proporciona herramientas esenciales para comprender y aplicar conceptos básicos de la construcción, promoviendo la autoproducción de viviendas bajo criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad, lo que contribuye al bienestar familiar y comunitario.

Además, se fomenta el autoempleo y la reducción de costos derivados de malas prácticas o desinformación, un problema que puede encarecer las obras entre un 30 y 50 por ciento.

Autonomía emocional y redes de apoyo

Más allá de la capacitación técnica, el programa fortalece la autonomía emocional de las participantes mediante herramientas de autocuidado, gestión de emociones y construcción de redes de apoyo entre mujeres.

La dependencia destacó que estos espacios seguros permiten compartir experiencias y aprendizajes, fortaleciendo la autonomía colectiva y el acompañamiento mutuo.

Reducir brechas en el sector construcción

En México, solo el 5.25% de las personas que trabajan en la construcción son mujeres. Ante este panorama, la Secretaría de Igualdad e Inclusión subrayó la importancia de abrir oportunidades de capacitación que reduzcan brechas de género y promuevan la participación femenina en este sector.


