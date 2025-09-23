Diseñan estudiantes de la UANL soluciones para movilidad

En el marco de la Semana de la Movilidad 2025, la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey realizó un taller de Movilidad Inteligente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El evento reunió a 50 estudiantes para reflexionar y proponer soluciones innovadoras para el transporte y la seguridad vial en la ciudad, informó el municipio en un comunicado.

El taller, liderado por Carlos García Mafud, jefe municipal de Cultura de Movilidad, se centró en los conceptos básicos del transporte en la ciudad.

Los participantes analizaron la norma NOM-004-SEDATU-2023, que establece criterios para crear entornos urbanos más seguros y accesibles para los peatones.

Durante la sesión de trabajo, los alumnos hicieron equipos para desarrollar propuestas prácticas.

Las dinámicas de grupo culminaron con una exposición de resultados y un diálogo abierto donde se compartieron ideas sobre cómo mejorar la movilidad en Monterrey a través del diseño urbano.

Las autoridades municipales indicaron que la Semana de la Movilidad, instaurada oficialmente por el Cabildo de Monterrey en 2023, busca promover alternativas de transporte que reduzcan la congestión vehicular y el impacto ambiental, consolidándose como un espacio clave para la reflexión y la acción.

