Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_00_46_PM_eda8d34e1f
Nuevo León

Diseñan estudiantes de la UANL soluciones para movilidad

La Secretaría de Desarrollo Urbano realizó un taller en el que reunió a 50 estudiantes proponer soluciones innovadoras para el transporte y la seguridad vial

  • 23
  • Septiembre
    2025

En el marco de la Semana de la Movilidad 2025, la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey realizó un taller de Movilidad Inteligente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

El evento reunió a 50 estudiantes para reflexionar y proponer soluciones innovadoras para el transporte y la seguridad vial en la ciudad, informó el municipio en un comunicado.

El taller, liderado por Carlos García Mafud, jefe municipal de Cultura de Movilidad, se centró en los conceptos básicos del transporte en la ciudad. 

Los participantes analizaron la norma NOM-004-SEDATU-2023, que establece criterios para crear entornos urbanos más seguros y accesibles para los peatones.

Durante la sesión de trabajo, los alumnos hicieron equipos para desarrollar propuestas prácticas. 

Las dinámicas de grupo culminaron con una exposición de resultados y un diálogo abierto donde se compartieron ideas sobre cómo mejorar la movilidad en Monterrey a través del diseño urbano.

Las autoridades municipales indicaron que la Semana de la Movilidad, instaurada oficialmente por el Cabildo de Monterrey en 2023, busca promover alternativas de transporte que reduzcan la congestión vehicular y el impacto ambiental, consolidándose como un espacio clave para la reflexión y la acción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_27_00_AM_2da86c57cb
Rayados, con Domenec Torrent, se cae en el segundo tiempo
Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_57_43_PM_472d56db2a
Da Samuel banderazo para rehabilitación de la carretera a Laredo
Whats_App_Image_2025_09_23_at_7_27_06_PM_3e439a5a47
Sale Juan Ignacio Barragán de AyD; entra Ortegón Williamson
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
Captura_de_pantalla_2025_09_23_a_la_s_20_40_37_5dc555750a
Arte sacro guaraní revela mestizaje espiritual en Paraguay
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×