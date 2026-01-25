Podcast
Nuevo León

DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo

El taller tuvo como objetivo principal promover actitudes positivas, de respeto, tolerancia y empatía hacia las personas con discapacidad

  • 25
  • Enero
    2026

En el marco del Congreso de Cintas Negras, dirigido a maestros de TaeKwonDo, el DIF Nuevo León, bajo la Dirección General de Gloria Bazán Villarreal, impartió un Taller de Inclusión y Discapacidad con el objetivo de sensibilizar a los instructores en el trato y manejo de alumnos con discapacidad.

Taller enfocado en inclusión y sensibilización

La capacitación fue desarrollada a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y de la Subdirección de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, como parte de las acciones para fortalecer una cultura inclusiva en los ámbitos deportivo, educativo y social.

El taller tuvo como objetivo principal promover actitudes positivas, de respeto, tolerancia y empatía hacia las personas con discapacidad, destacando la importancia de la inclusión dentro de los espacios de formación deportiva.

Participación de más de 350 maestros

En esta actividad participaron más de 350 maestros cintas negras de distintas instituciones, quienes recibieron información clave sobre temas como discapacidad y diversidad, identificación de grupos vulnerables, uso adecuado de la terminología, tipos de discapacidad y datos estadísticos relevantes.

Durante el taller, los instructores también compartieron experiencias personales y profesionales relacionadas con su labor como maestros, lo que permitió enriquecer el intercambio de conocimientos y reflexiones en torno a la inclusión.

Al finalizar la capacitación, la Directora General del DIF Nuevo León compartió que fue alumna de TaeKwonDo, disciplina por la que expresó un profundo aprecio debido a las enseñanzas que le dejó, entre las que destacó la cortesía, la integridad, la perseverancia y el espíritu indomable.

image00007.jpeg

Reconocimiento a impulsores de la inclusión

Como cierre del evento, Bazán Villarreal dirigió una instrucción en coreano a los maestros presentes: Charyeot (atención) y Kyong-ye (saludar), en un gesto simbólico de respeto y disciplina.

Asimismo, agradeció al maestro Víctor Medrano, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de TaeKwonDo; a Alberto Chávez, presidente de dicha asociación; y a Jonathan Salazar, visor de la Federación Mexicana de TaeKwonDo, por impulsar la capacitación y dar la importancia necesaria al tema de la inclusión.

El DIF Nuevo León reiteró que este tipo de acciones buscan dotar a los maestros de herramientas y conocimientos que les permitan fomentar el trato digno y la inclusión dentro de sus espacios de formación y práctica deportiva.

Finalmente, el organismo destacó la importancia de que empresas, escuelas y otras disciplinas deportivas se sumen a estos esfuerzos para construir de manera conjunta una sociedad más justa, respetuosa e incluyente.

image00001 (1).jpeg


Comentarios

