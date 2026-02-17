Podcast
Whats_App_Image_2026_02_17_at_6_49_49_PM_3ae528fc6c
Nuevo León

Transforma Guadalupe colonias con operativo 'Invasión Ciudadana'

El operativo movilizó a más de 150 elementos en Guadalupe para mejorar espacios públicos y brindar atención directa a vecinos

  • 17
  • Febrero
    2026

Con un despliegue de más de 150 elementos de diversas dependencias, el municipio de Guadalupe y la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado encabezaron el operativo “Invasión Ciudadana”, un programa intensivo de servicios y atención directa en la colonia Nuevo San Rafael.

La jornada, orientada a la recuperación de espacios públicos y la mejora del entorno urbano, unificó los esfuerzos de la Secretaría de Servicios Públicos municipal y el personal de “LimpiaLeón” del Gobierno del Estado para ofrecer una intervención integral en la zona.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, acompañó el recorrido y enfatizó que el éxito de estas intervenciones depende de la comunicación constante con los ciudadanos. Destacó que, además de los servicios públicos, se integraron elementos de Seguridad y Tránsito para atender reportes preventivos.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 6.49.49 PM.jpeg

“En la medida en que ustedes nos ayudan a decir y a reportar el bache, la luminaria, el tema de seguridad, que también está aquí, por cierto, los elementos de Seguridad y Tránsito, para ver qué señalética nos falla y qué debemos hacer mejor para cuidar esta colonia y sus colonias aledañas”, expresó el alcalde.

Durante el operativo, las cuadrillas realizaron labores de mantenimiento que incluyeron deshierbe y poda formativa en plazas y áreas verdes, mantenimiento y reparación de luminarias, recolección de cacharros y limpieza general de calles y pintura de banquetas y señalética vial.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 6.50.10 PM.jpeg

Además de las mejoras físicas, el operativo funcionó como un centro de atención móvil donde las familias recibieron orientación y gestoría sobre servicios estatales clave, contando con la participación de Agua y Drenaje de Monterrey, Secretaría de Salud, Prevención Social y Fuerza Civil y Seguridad Pública.


