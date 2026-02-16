Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Coahuila

Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero

El síndico del proceso de quiebra, Víctor Aguilera, confirmó que Fintech e Ignition, Argentem Creek Partners y Lanz International cumplieron con el registro

  • 16
  • Febrero
    2026

Tres compañías quedaron inscritas oficialmente para contender en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), prevista para el 27 de febrero, luego de que concluyera el plazo para la entrega de cartas de intención. El síndico del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, confirmó que Fintech e Ignition, Argentem Creek Partners y Lanz International cumplieron con el registro correspondiente para participar en la puja por la siderúrgica.

Conforme al calendario establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, ya cerró la etapa de recepción de documentación y actualmente se desarrolla la evaluación técnica y legal de cada propuesta. Aguilera Gómez detalló que la revisión podría prolongarse hasta el domingo, con el propósito de verificar que los interesados satisfagan los requisitos previstos dentro del procedimiento concursal.

El síndico precisó que únicamente aquellas empresas que acrediten solvencia económica y cumplimiento jurídico podrán avanzar a la fase definitiva de la subasta. Este filtro busca garantizar que los participantes tengan la capacidad financiera y legal para concretar una eventual adquisición de los activos de la acerera.

Trayectoria de los grupos interesados

Entre los aspirantes figura Fintech e Ignition, firma relacionada con el empresario británico-mexicano David Martínez, de 67 años, reconocido por invertir en compañías con problemas financieros. Recientemente incrementó su presencia en el sector de medios tras adquirir el 7.8% de las acciones de Televisa en Estados Unidos.

Fintech mantiene participaciones relevantes en Banco Sabadell y es el mayor accionista de Telecom Argentina, con el 29% del capital. Martínez también integra los consejos de administración de Cemex y Alfa, lo que refleja experiencia en procesos de reestructura corporativa y capitalización de empresas en dificultades.

El segundo postor es Argentem Creek Partners, encabezado por su fundador y director ejecutivo, Dan Charman, quien acumula más de tres décadas de experiencia en mercados emergentes y operaciones especiales. Durante 2023 y 2024 estuvo vinculado a esquemas de inversión y reestructuración relacionados con AHMSA.

Antes de crear Argentem Creek en 2015, Charman formó parte de Black River Asset Management, filial de Cargill, y previamente laboró durante quince años en JP Morgan, en Nueva York. La firma se especializa en financiamiento estructurado y estrategias de inversión en entornos de alta volatilidad.

Capital nacional busca lugar en la puja

El tercer interesado es Lanz International, propiedad del ingeniero coahuilense Ángel Efraín Rodríguez, originario de Nueva Rosita y con 73 años de edad. Su trayectoria está ligada al procesamiento y manejo de minerales, además de contar con diversas operaciones mineras en el país.

Rodríguez también dirige la empresa Inspección de Ciudad, dedicada a servicios de supervisión en los sectores químico, petrolero y metalmecánico. Su participación representa una alternativa de inversión con capital nacional dentro del proceso de venta de activos de AHMSA.

La subasta forma parte de la etapa de liquidación derivada del concurso mercantil de la siderúrgica, mediante la cual se busca cubrir adeudos con acreedores. En el orden de prelación destacan primero los trabajadores, seguidos por acreedores con garantía y, posteriormente, proveedores comunes.

Una vez concluido el análisis de las propuestas, la autoridad judicial definirá qué empresas quedan habilitadas formalmente para competir en la subasta del 27 de febrero, proceso determinante para el futuro de la histórica acerera de Monclova.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_ahmsa_libro_732f344679
'Ni venganza ni perdón' revive discusión sobre quiebra de AHMSA
junta_grupo_obreros_ahmsa_7a4006d26a
Confía Grupo de Defensa Laboral en venta de AHMSA durante subasta
Whats_App_Image_2026_02_11_at_1_40_32_AM_573d2222ac
'Sindicato no fue excluido de subasta de AHMSA': Ismael Leija
publicidad

Últimas Noticias

ong_lista_expresos_venezuela_7217b757c4
ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela
largas_filas_mirasierra_vacunacion_sarampion_3af907bb79
Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión
EH_COLLAGE_9002683acd
México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×