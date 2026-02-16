Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero

Tres compañías quedaron inscritas oficialmente para contender en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), prevista para el 27 de febrero, luego de que concluyera el plazo para la entrega de cartas de intención. El síndico del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, confirmó que Fintech e Ignition, Argentem Creek Partners y Lanz International cumplieron con el registro correspondiente para participar en la puja por la siderúrgica.

Conforme al calendario establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, ya cerró la etapa de recepción de documentación y actualmente se desarrolla la evaluación técnica y legal de cada propuesta. Aguilera Gómez detalló que la revisión podría prolongarse hasta el domingo, con el propósito de verificar que los interesados satisfagan los requisitos previstos dentro del procedimiento concursal.

El síndico precisó que únicamente aquellas empresas que acrediten solvencia económica y cumplimiento jurídico podrán avanzar a la fase definitiva de la subasta. Este filtro busca garantizar que los participantes tengan la capacidad financiera y legal para concretar una eventual adquisición de los activos de la acerera.

Trayectoria de los grupos interesados

Entre los aspirantes figura Fintech e Ignition, firma relacionada con el empresario británico-mexicano David Martínez, de 67 años, reconocido por invertir en compañías con problemas financieros. Recientemente incrementó su presencia en el sector de medios tras adquirir el 7.8% de las acciones de Televisa en Estados Unidos.

Fintech mantiene participaciones relevantes en Banco Sabadell y es el mayor accionista de Telecom Argentina, con el 29% del capital. Martínez también integra los consejos de administración de Cemex y Alfa, lo que refleja experiencia en procesos de reestructura corporativa y capitalización de empresas en dificultades.

El segundo postor es Argentem Creek Partners, encabezado por su fundador y director ejecutivo, Dan Charman, quien acumula más de tres décadas de experiencia en mercados emergentes y operaciones especiales. Durante 2023 y 2024 estuvo vinculado a esquemas de inversión y reestructuración relacionados con AHMSA.

Antes de crear Argentem Creek en 2015, Charman formó parte de Black River Asset Management, filial de Cargill, y previamente laboró durante quince años en JP Morgan, en Nueva York. La firma se especializa en financiamiento estructurado y estrategias de inversión en entornos de alta volatilidad.

Capital nacional busca lugar en la puja

El tercer interesado es Lanz International, propiedad del ingeniero coahuilense Ángel Efraín Rodríguez, originario de Nueva Rosita y con 73 años de edad. Su trayectoria está ligada al procesamiento y manejo de minerales, además de contar con diversas operaciones mineras en el país.

Rodríguez también dirige la empresa Inspección de Ciudad, dedicada a servicios de supervisión en los sectores químico, petrolero y metalmecánico. Su participación representa una alternativa de inversión con capital nacional dentro del proceso de venta de activos de AHMSA.

La subasta forma parte de la etapa de liquidación derivada del concurso mercantil de la siderúrgica, mediante la cual se busca cubrir adeudos con acreedores. En el orden de prelación destacan primero los trabajadores, seguidos por acreedores con garantía y, posteriormente, proveedores comunes.

Una vez concluido el análisis de las propuestas, la autoridad judicial definirá qué empresas quedan habilitadas formalmente para competir en la subasta del 27 de febrero, proceso determinante para el futuro de la histórica acerera de Monclova.

