Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_samuel_sarampion_ec17e11b49
Nuevo León

'Sarampión en NL está bajo control', asegura Samuel García 

El gobernador de Nuevo León aseguró que la entidad se mantiene con indicadores de contagio mínimos y bajo un estricto control epidemiológico frente al sarampión

  • 17
  • Febrero
    2026

Tras sostener una reunión de trabajo vía Zoom con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y mandatarios estatales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la entidad se mantiene con indicadores de contagio mínimos y bajo un estricto control epidemiológico frente al sarampión.

El mandatario estatal destacó que la clave del éxito en la entidad ha sido la anticipación, logrando la aplicación de más de 27 mil dosis hasta el momento, lo que posiciona a Nuevo León como uno de los estados con mayor cobertura de vacunación en el país.

“Hace unos momentos, en reunión con la presidenta @Claudiashein y gobernadores de México, abordamos el tema del sarampión. En el caso de Nuevo León, la situación está bajo control gracias a las campañas de vacunación, con más de 27 MIL dosis aplicadas hasta el momento”, expresó el gobernador.

Al término del encuentro con el Ejecutivo Federal, el gobernador fue enfático en que la única vía para evitar un brote mayor es la inmunización, haciendo un llamado especial a los padres de familia.

“La estrategia es muy, muy sencilla: vacunarse, vacunarse y vacunarse. Afortunadamente, Nuevo León ha hecho un gran trabajo. Somos de los estados con el menor número de contagios y que más ha vacunado a su población”, puntualizó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud, priorizando la vacunación en bebés y niños, quienes representan el sector más vulnerable ante esta enfermedad.

Dada la solidez del sistema de salud estatal y el abastecimiento actual, el gobernador puso a disposición de los estados vecinos el apoyo de Nuevo León para combatir la propagación del virus a nivel regional.

“He puesto a disposición a otros estados que, si requieren personal, vacunas o jeringas, cuenten como siempre con Nuevo León”, manifestó, reafirmando la política de colaboración interestatal en materia de salud.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_18_at_4_42_28_PM_95be78bfa4
Morena denuncia burla a la justicia en el caso Cabeza de Vaca
busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_f1515d08b8
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Últimas Noticias

sga_258a057e09
Arrancan los operativos sanitarios por Cuaresma en Matamoros
sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×