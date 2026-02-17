'Sarampión en NL está bajo control', asegura Samuel García 

Tras sostener una reunión de trabajo vía Zoom con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y mandatarios estatales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la entidad se mantiene con indicadores de contagio mínimos y bajo un estricto control epidemiológico frente al sarampión.

El mandatario estatal destacó que la clave del éxito en la entidad ha sido la anticipación, logrando la aplicación de más de 27 mil dosis hasta el momento, lo que posiciona a Nuevo León como uno de los estados con mayor cobertura de vacunación en el país.

“Hace unos momentos, en reunión con la presidenta @Claudiashein y gobernadores de México, abordamos el tema del sarampión. En el caso de Nuevo León, la situación está bajo control gracias a las campañas de vacunación, con más de 27 MIL dosis aplicadas hasta el momento”, expresó el gobernador.

Al término del encuentro con el Ejecutivo Federal, el gobernador fue enfático en que la única vía para evitar un brote mayor es la inmunización, haciendo un llamado especial a los padres de familia.

“La estrategia es muy, muy sencilla: vacunarse, vacunarse y vacunarse. Afortunadamente, Nuevo León ha hecho un gran trabajo. Somos de los estados con el menor número de contagios y que más ha vacunado a su población”, puntualizó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud, priorizando la vacunación en bebés y niños, quienes representan el sector más vulnerable ante esta enfermedad.

Dada la solidez del sistema de salud estatal y el abastecimiento actual, el gobernador puso a disposición de los estados vecinos el apoyo de Nuevo León para combatir la propagación del virus a nivel regional.

“He puesto a disposición a otros estados que, si requieren personal, vacunas o jeringas, cuenten como siempre con Nuevo León”, manifestó, reafirmando la política de colaboración interestatal en materia de salud.

