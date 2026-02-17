Video con IA de pelea d Brad Pitt y Tom Cruise desata críticas

Un video generado con inteligencia artificial en el que aparecen los actores Brad Pitt y Tom Cruise protagonizando una pelea a golpes encendió las alarmas en la industria de Hollywood, luego de volverse viral en redes sociales durante la última semana.

El clip, de apenas 15 segundos, fue creado con Seedance 2.0, un modelo de video con IA desarrollado por ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok.

Desde su lanzamiento, la herramienta ha sido señalada por presuntamente facilitar la difusión de contenido que utiliza material protegido por derechos de autor.

An AI-generated video of Brad Pitt and Tom Cruise fighting in a rooftop is going viral, with people saying AI is getting too realistic

Estudios advierten riesgos legales

La reacción de los estudios no se hizo esperar. Varias compañías de entretenimiento, junto con la Motion Picture Association (MPA), emitieron comunicados en los que advierten posibles violaciones masivas a la propiedad intelectual y a estándares éticos de la industria.

La MPA —que representa a grandes estudios como Warner Bros. Discovery, Paramount y Netflix— expresó su preocupación por el uso de imágenes y voces sin autorización.

Su presidente y director ejecutivo, Charles Rivkin, exigió a ByteDance detener de inmediato la generación de videos que utilicen contenido protegido y cumplir con la legislación estadounidense en materia de derechos de autor.

Sindicatos y Disney elevan la presión

Por su parte, el sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA calificó a Seedance como una “infracción flagrante”, al considerar que la tecnología permite el uso no autorizado de la imagen y voz de sus agremiados.

El conflicto escaló cuando Disney envió a ByteDance una carta de cese y desistimiento, en la que acusó que la plataforma habría utilizado una “biblioteca pirateada” con personajes protegidos y calificó la situación como una “apropiación fraudulenta” de propiedad intelectual.

Respuesta de ByteDance y debate global

No fue sino hasta este lunes que ByteDance respondió públicamente.

En declaraciones a la BBC, la empresa aseguró que “respeta los derechos de propiedad intelectual” y que ya trabaja en medidas para reforzar la seguridad del servicio y evitar usos no autorizados, aunque sin detallar el proceso.

El debate ocurre en un momento clave para la industria. A finales de 2025, Disney anunció una inversión de mil millones de dólares en OpenAI y adelantó que permitiría que herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Sora utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de indicaciones de los usuarios.

El caso reaviva la discusión global sobre los límites legales y éticos del uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos audiovisuales.

