Nuevo León

Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca

Hasta el lugar se dirige una unidad de Protección Civil para auxiliar a los involucrados. Aún no se sabe si hay personas lesionadas

Este viernes por la tarde se reportó un fuerte choque entre un tren de carga y un tráiler, en el cruce de las avenidas Parque Industrial e Intermex Industrial, en el municipio de Apodaca.

Aún no se sabe si hay personas lesionadas.

Información en desarrollo...


