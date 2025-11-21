Nuevo León
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
Hasta el lugar se dirige una unidad de Protección Civil para auxiliar a los involucrados. Aún no se sabe si hay personas lesionadas
- 21
-
Noviembre
2025
Este viernes por la tarde se reportó un fuerte choque entre un tren de carga y un tráiler, en el cruce de las avenidas Parque Industrial e Intermex Industrial, en el municipio de Apodaca.
Hasta el lugar se dirige una unidad de Protección Civil para auxiliar a los involucrados. Aún no se sabe si hay personas lesionadas.
Información en desarrollo...
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas