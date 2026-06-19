Los ganadores recibirán vuelos redondos, hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya, recorridos en el Tren Maya y visitas a destinos turísticos del Caribe

Inicio / Nacional / Regalará Sectur viajes por Día del Padre: así podrás participar

Con motivo del Día del Padre, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció una dinámica en la que seis personas podrán ganar un viaje para dos personas con transporte aéreo, hospedaje y recorridos turísticos incluidos.

Durante la conferencia matutina la funcionaria explicó que el premio forma parte de las actividades promocionales de “La Gran Escapada”, una estrategia enfocada en impulsar el turismo nacional.

“Tenemos un regalo de parte de la presidenta para los papás”, señaló.

Dicha convocatoria está dirigida a los padres que cumplan años el próximo domingo 21 de junio.

De acuerdo con Rodríguez, los interesados deberán ingresar a la cuenta oficial de Instagram de Sectur a las 14:00 horas para realizar su registro.

“Los papás que cumplan ese día, que es 21 de junio, a las dos de la tarde podrán registrarse... y los primeros seis que se registren tendrán su boleto redondo”, explicó.

Precisó que únicamente los primeros seis participantes en completar el proceso obtendrán el beneficio.

¿Qué incluye el premio?

Los ganadores recibirán un paquete turístico completo para dos personas.

El premio contempla vuelos redondos operados por Mexicana, hospedaje en alguno de los hoteles administrados por Grupo Mundo Maya, traslados en el Tren Maya y visitas a distintos atractivos turísticos del Caribe y el sureste del país.

“Podrán disfrutar volando por Mexicana a algún destino del Caribe o del sureste, se quedarán en un hotel del Grupo Mundo Maya, vivirán la zona arqueológica, la playa y van a transportarse en el Tren Maya”, detalló Rodríguez.

La intención es que los visitantes conozcan algunos de los principales destinos turísticos impulsados por el Gobierno federal.

La promoción forma parte de “La Gran Escapada”

Cabe señalar que el concurso fue anunciado en el marco de “La Gran Escapada”, campaña turística que arrancó el 18 de junio y concluirá el próximo 21 de junio.

Según la Secretaría de Turismo, la iniciativa reúne más de 114 mil experiencias turísticas con descuentos en hoteles, aerolíneas, restaurantes, balnearios, transporte terrestre, centros de convenciones y actividades comunitarias en los 32 estados del país.

Explicó que el programa busca incentivar el turismo interno, reducir la estacionalidad y generar mayor derrama económica en comunidades y destinos locales.

“Los invito a que consuman local, hecho en México, que conozcan nuestro país. Es grandioso y además está de moda”, expresó.

Durante el anuncio, también destacó el crecimiento de Mexicana como parte de la estrategia de conectividad turística.

“Recuerden que ya son 15 rutas y subirán a 19 en próximas semanas”, comentó.

La expansión permitirá fortalecer la conexión con destinos turísticos del Caribe y del sureste mexicano, regiones que forman parte central de la promoción impulsada por el Gobierno federal.

Con ello, la dependencia busca aprovechar el interés generado por el Mundial y atraer tanto a turistas nacionales como internacionales a diferentes regiones del país.