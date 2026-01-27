Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
gilberto_mora_rayados_0a074baeb3
Deportes

Lesión dejaría fuera a Gilberto Mora ante Rayados

Gilberto Mora estaría fuera de actividad entre cuatro y seis semanas por una posible pubalgia. El juvenil de Xolos no jugaría ante Rayados

  • 27
  • Enero
    2026

Los Xolos de Tijuana se alistan para la reanudación del Clausura 2026 tras la pausa por los amistosos de la Selección Mexicana, pero lo harán sin uno de sus hombres más importantes: Gilberto Mora.

El mediocampista juvenil, considerado actualmente el referente del conjunto fronterizo, quedó descartado para los próximos compromisos luego de resentirse de una lesión que también lo marginó de la concentración del “Tri”.

Posible pubalgia y semanas fuera

De acuerdo con información, Mora presentaría un cuadro de pubalgia, situación que lo dejaría fuera de circulación entre cuatro y seis semanas. De confirmarse, no solo se perdería la visita ante Rayados, sino hasta ocho encuentros del torneo con Tijuana.

La Selección Mexicana evaluó al futbolista durante los primeros días de trabajo y determinó que regresara a su club para continuar con el tratamiento.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, señaló el comunicado.

Inicio irregular en el Clausura 2026

Cabe señalar que las molestias han marcado el arranque de torneo del joven mediocampista ofensivo. Fue titular y jugó casi todo el encuentro en el empate sin goles frente al América, no apareció en la convocatoria ante Querétaro y frente al Atlético de San Luis salió de cambio al medio tiempo.

Hasta ahora, Mora suma 132 minutos en el Clausura 2026, sin goles ni asistencias.

Trabajo diferenciado y vigilancia médica

Desde su regreso a Tijuana, el jugador se mantiene entrenando por separado mientras el cuerpo médico da seguimiento a su evolución.

El plan contempla sesiones de baja intensidad, periodos de reposo y fisioterapia antes de reincorporarse de manera gradual al trabajo completo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Trofeo_mundial_abbd7c0c74
Trofeo del Mundial vendrá a Monterrey, Así puedes ir a verlo
G_wu4v2_XAAAHVSD_1e072b8655
Diego Ramírez deja la dirección deportiva del América
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_6_33_49_PM_67aad54040
Christian Nodal regresa a la Arena Monterrey con show 360
inter_avioneta_colombia_cfc18e293d
Mueren 15 personas tras accidente de avioneta en Colombia
737ff374170336db71718f3a1fea818fcd7efd12_09bc4dbbbc
Tres detenidos por la masacre en un campo de fútbol en Guanajuato
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
publicidad
×