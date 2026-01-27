Podcast
Internacional

Alcanzan temperaturas de hasta 50°C por ola de calor en Australia

Organizadores del Abierto de Australia implementaron protocolos de calor extremo para evitar problemas de insolación tanto en las atletas como en los asistentes

  • 27
  • Enero
    2026

Hasta 50° centígrados son las temperaturas récord producidas por la ola de calor que sufren distintos puntos de Australia.

De acuerdo la agencia AP, las localidades rurales del Estado de Victoria registraron temperaturas máximas de hasta 48.9° centígrados durante la jornada nocturna.

Estas temperaturas superan lo establecido en 2009, cuando 137 personas perdieron la vida a causa de los incendios forestales registrados en dicha zona.

Instalan medidas de precaución ante Abierto de Australia

Organizadores del Abierto de Australia implementaron protocolos de calor extremo, lo que obligó al cierre de los techos retráctiles sobre las principales arenas y al aplazamiento de los partidos en las canchas exteriores sin cubierta. 

En el marco de los cuartos de final entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic, las propias atletas sostenían paquetes de hielo en sus cabezas y ventiladores portátiles en sus rostros durante los descansos en el juego.

alcanzan-temperaturas-record-australia.jpg

También les fueron entregados a los fotógrafos cojines para evitar lesiones relacionadas con el calor cuando se sentaban y cubrían sus cámaras con toallas para evitar que los dispositivos fallaran por el calor o se quemaran las manos.

La presencia de asistentes disminuyó de 50,000 en la sesión diurna del lunes a 21.000 el martes, ya que los aficionados acataron las advertencias de salud de los funcionarios y se quedaron en casa.

alcanzan-temperaturas-record-australia.jpg

Se pronostica que la temperatura máxima descienda a 24° centígrados el miércoles. Se pronostica que las máximas para el resto de la semana se mantendrán en torno a los 20° centígrados, una temperatura suave para los estándares de Melbourne en verano.


