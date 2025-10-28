Urge Héctor Morales a NL contratar seguro ante desastres

Para que Nuevo León esté preparado ante huracanes, inundaciones, incendios o terremotos, el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, exhortó al Poder Ejecutivo a gestionar y contratar una póliza estatal de seguro contra desastres naturales, así como incluir una partida específica para este fin en el Presupuesto 2026.

Morales recordó que desde 2022 el Gobierno estatal no ha renovado el seguro contra desastres naturales y que la última convocatoria fue declarada desierta, lo que dejó al estado sin cobertura durante el paso del huracán Alberto en 2024.

“La falta de una póliza vigente deja al Estado expuesto y sin una herramienta financiera inmediata para atender los daños provocados por desastres naturales. Esta omisión pone en riesgo tanto la infraestructura pública como el bienestar de miles de familias”, señaló.

El legislador destacó que, aunque en el cuarto informe de gobierno se reconoció la necesidad de crear un fondo estatal de desastres, esta medida resulta insuficiente sin una póliza que garantice cobertura financiera.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Congreso local. Morales advirtió que, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020, las entidades federativas quedaron vulnerables ante fenómenos naturales.

Además, subrayó que la Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos estatales a contar con instrumentos financieros que aseguren la atención inmediata a emergencias.

“No podemos seguir improvisando ante los desastres. Nuevo León necesita una política pública permanente en materia de aseguramiento, que esté garantizada año con año dentro del presupuesto estatal”, concluyó.

