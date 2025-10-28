Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_28_at_9_19_25_PM_2711ccf085
Nuevo León

Urge Héctor Morales a NL contratar seguro ante desastres

El diputado priista pidió al Gobierno de Nuevo León incluir en el Presupuesto 2026 una partida para un seguro estatal contra desastres

  • 28
  • Octubre
    2025

Para que Nuevo León esté preparado ante huracanes, inundaciones, incendios o terremotos, el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, exhortó al Poder Ejecutivo a gestionar y contratar una póliza estatal de seguro contra desastres naturales, así como incluir una partida específica para este fin en el Presupuesto 2026.

Morales recordó que desde 2022 el Gobierno estatal no ha renovado el seguro contra desastres naturales y que la última convocatoria fue declarada desierta, lo que dejó al estado sin cobertura durante el paso del huracán Alberto en 2024.

“La falta de una póliza vigente deja al Estado expuesto y sin una herramienta financiera inmediata para atender los daños provocados por desastres naturales. Esta omisión pone en riesgo tanto la infraestructura pública como el bienestar de miles de familias”, señaló.

El legislador destacó que, aunque en el cuarto informe de gobierno se reconoció la necesidad de crear un fondo estatal de desastres, esta medida resulta insuficiente sin una póliza que garantice cobertura financiera.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Congreso local. Morales advirtió que, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020, las entidades federativas quedaron vulnerables ante fenómenos naturales.

Además, subrayó que la Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos estatales a contar con instrumentos financieros que aseguren la atención inmediata a emergencias.

“No podemos seguir improvisando ante los desastres. Nuevo León necesita una política pública permanente en materia de aseguramiento, que esté garantizada año con año dentro del presupuesto estatal”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2_fc4817b903
Fallece Doña Elodia, la abuelita rescatada en Veracruz
deportes_mookie_betts_premio_b25a6a12f5
Mookie Betts gana el Premio Roberto Clemente por labor social
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_52_18_AM_7f05033ee7
Anuncian acciones legales por incendios en colonia Urbivilla
publicidad

Últimas Noticias

avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Informan que obra civil global del Metro tiene avances del 50%
Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_59_07_PM_81c618fd40
Presentan proyecto para transformar el Parque Rufino Tamayo
EH_DOS_FOTOS_2025_10_29_T135743_823_33e5e34088
Video: Motociclista salva su vida tras choque de tráiler con tren
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×