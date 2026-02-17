Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Nuevo León

Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey

El mandatario estatal pidió de forma contundente que la ampliación de las instalaciones se concrete antes de la internacional justa deportiva

  • 17
  • Febrero
    2026

Con el tiempo encima para el Mundial, y ante la promesa aún incumplida de culminar la modernización del Aeropuerto de Monterrey, el gobernador Samuel García urgió al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) a que termine las obras a la brevedad.

El reclamo del mandatario estatal se suma a una pila de quejas provenientes de usuarios por el “tiradero” que se padece en la terminal aérea.

nl-aeropuerto-mty.jpg

El Horizonte publicó este martes que el tema incluso está por escalar hasta el Congreso de la Unión, pues diputados federales y senadores ya critican los interminables trabajos.

Gobernador solicita ampliación de las instalaciones

Cuestionado sobre el tema, el gobernador pidió de forma contundente que la ampliación de las instalaciones se concrete antes de la internacional justa deportiva.

“Tengo entendido que es un tema Federal, el Estado no tiene injerencia, pero aquí yo los exhorto a que los trabajos del Aeropuerto los terminen cuanto antes y que estén listos para el Mundial”, dijo. 

Durante recorridos constantes se logró documentar cómo faltan asientos en las salas de espera, lo que obliga a los viajeros a buscar descanso en el suelo que, para variar, está sucio y tiene cucarachas.

nl-aeropuerto-mty.jpg

Otros de los desperfectos que mantiene OMA, encabezada por Ricardo Dueñas Espriú, son escaleras eléctricas descompuestas y la ausencia de túneles para conducir a los usuarios que entran y salen de sus vuelos.

A la lista de fallas se agregan módulos vacíos de información, baños con malos olores, y tramos en plena construcción que dan mal aspecto.

Ante la problemática legisladores federales de todos los partidos cuestionaron que el incumplimiento de la tan prometida remodelación no se siquiera por tema de recursos.

Y es que El Horizonte exhibió que las utilidades de OMA tuvieron un crecimiento anual del 10% en 2025 para ubicarse en $4,142 millones de pesos.

Te recomendamos: Aeropuerto Internacional de Monterrey: sigue el 'tiradero'


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_18_at_4_42_28_PM_95be78bfa4
Morena denuncia burla a la justicia en el caso Cabeza de Vaca
busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
unta_solicitara_prorroga_modernizar_ruta_blanca_ramos_arizpe_8829aee895
UNTA solicitará prórroga para modernizar unidades en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

sga_258a057e09
Arrancan los operativos sanitarios por Cuaresma en Matamoros
sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×