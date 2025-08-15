Cerrar X
Urge_Nuevo_Leon_a_estar_atentos_a_extorsiones_9fbbdab5cd
Nuevo León

Urge Nuevo León a estar atentos a extorsiones

Tras dos extorsiones que terminaron en robos a viviendas de San Pedro, el gobierno urgió a la población a no caer en llamadas y mensajes de delincuentes

  • 15
  • Agosto
    2025

Tras dos extorsiones que terminaron en cuantiosos robos a viviendas de San Pedro durante la semana, el gobierno de Nuevo León urgió a la población a no caer en llamadas y mensajes de delincuentes.

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad estatal, recomendó no atender instrucciones de gente desconocida.

“La mayor parte de este tipo de eventos tiene que ver con un fraude virtual y telefónico.

“Es importante que platiquemos con nuestras familias para no contestar números desconocidos”, dijo, “que  platiquemos con nuestros empleados el tipo de engaños que están sucediendo para prevenir este tipo de conductas”.

El martes $800 mil pesos y artículos de lujo fueron sustraídos de una residencia en el Casco Urbano sampetrino, esto, luego de que delincuentes engañaran por llamada a una trabajadora del hogar.

Y es que, de acuerdo con las indagatorias, los ladrones le pidieron a la empleada reunir pertenencias de valor y le aseguraron que los dueños de la vivienda estaban al tanto.

El jueves ocurrió otro caso similar en la colonia Lomas del Valle, en el mismo municipio.

Ahí, una mujer que forma parte del personal de servicio contestó el teléfono y siguió indicaciones de extorsionadores, quienes aseguraron que los propietarios del inmueble tenían un adeudo que se debía cubrir.

$570 mil pesos, $10 mil dólares, joyería y relojes fue el botín que lograron apoderarse los delincuentes.

Durante rueda de prensa, Escamilla aseguró que trabajan en capacitaciones para impedir estos delitos.

“Nosotros a través del Cipol (Policía Cibernética) estamos haciendo una campaña de concientización a nuestra población y seguiremos trabajando con las policías para que esto llegue a cada vez más hogares y personas para poder anticiparlo”, dijo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
EH_UNA_FOTO_3_fb49c2a75c
Zelensky anuncia reunión con Trump el próximo lunes
bdf78a4d_35a4_4faa_9530_a2f53a232674_fc1456d530
CANACO Reynosa exige revocar concesión a SEMEX por fallas
publicidad

Últimas Noticias

Gx_UW_wca_IAAK_667_34a0d08afa
Tigres arrastra una mala racha contra el América
jair_bolsonaro_3a455dea6b
Expresidente de Brasil sale de arresto para exámenes médicos
Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad
×