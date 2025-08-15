Urge Nuevo León a estar atentos a extorsiones

Tras dos extorsiones que terminaron en cuantiosos robos a viviendas de San Pedro durante la semana, el gobierno de Nuevo León urgió a la población a no caer en llamadas y mensajes de delincuentes.

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad estatal, recomendó no atender instrucciones de gente desconocida.

“La mayor parte de este tipo de eventos tiene que ver con un fraude virtual y telefónico. “Es importante que platiquemos con nuestras familias para no contestar números desconocidos”, dijo, “que platiquemos con nuestros empleados el tipo de engaños que están sucediendo para prevenir este tipo de conductas”.

El martes $800 mil pesos y artículos de lujo fueron sustraídos de una residencia en el Casco Urbano sampetrino, esto, luego de que delincuentes engañaran por llamada a una trabajadora del hogar.

Y es que, de acuerdo con las indagatorias, los ladrones le pidieron a la empleada reunir pertenencias de valor y le aseguraron que los dueños de la vivienda estaban al tanto.

El jueves ocurrió otro caso similar en la colonia Lomas del Valle, en el mismo municipio.

Ahí, una mujer que forma parte del personal de servicio contestó el teléfono y siguió indicaciones de extorsionadores, quienes aseguraron que los propietarios del inmueble tenían un adeudo que se debía cubrir.

$570 mil pesos, $10 mil dólares, joyería y relojes fue el botín que lograron apoderarse los delincuentes.

Durante rueda de prensa, Escamilla aseguró que trabajan en capacitaciones para impedir estos delitos.

“Nosotros a través del Cipol (Policía Cibernética) estamos haciendo una campaña de concientización a nuestra población y seguiremos trabajando con las policías para que esto llegue a cada vez más hogares y personas para poder anticiparlo”, dijo.

