Urge la SURMAC una ley metropolitana para Nuevo León

La Sociedad de Urbanismo Región Monterrey A.C. (SURMAC) urgió a la creación de una Ley de Coordinación Metropolitana con criterios claros que garanticen su correcta aplicación y eviten repetir errores del pasado, en medio de los recientes esfuerzos de autoridades estatales y municipales por reactivar una normativa en la materia.

Proponen cuatro ejes para la nueva ley metropolitana

El organismo planteó que esta legislación debe sustentarse en cuatro ejes fundamentales:

Una ley breve, con atribuciones claras

La creación de un instituto técnico sin perfiles políticos

La integración de un Consejo Ciudadano y académico

Un Plan Metropolitano.

Estas propuestas surgen luego de que en semanas recientes se retomaran los trabajos para construir un marco normativo que regule la coordinación en la zona metropolitana de Monterrey.

Advierten urgencia ante crecimiento urbano acelerado

La presidenta de SURMAC, la arquitecta Pricila Dávila, subrayó la necesidad de contar con esta legislación ante los retos derivados del crecimiento acelerado de la zona conurbada.

La creación de una Ley de Coordinación Metropolitana y de un órgano técnico para su implementación es urgente en Nuevo León. Es fundamental para garantizar un desarrollo urbano sostenible y planificado, que asegure el acceso equitativo a servicios como agua, transporte, educación, espacios públicos y seguridad

Agregó que este marco legal permitirá atender desafíos ambientales, combatir prácticas como la corrupción y facilitar inversiones en infraestructura y servicios de escala metropolitana.

Plantean órgano técnico independiente y plan de largo plazo

Dávila enfatizó que la nueva ley debe construirse mediante el consenso de todas las autoridades involucradas, además de contemplar un órgano rector con perfil técnico e independencia financiera.

Para lograr una verdadera coordinación metropolitana, se requiere una ley clara y bien delimitada, que respete la autonomía municipal y establezca atribuciones precisas. Asimismo, es indispensable contar con un Plan Metropolitano de fácil seguimiento

Asimismo, señaló que el organismo técnico debe estar encabezado por perfiles especializados, sin sesgos políticos, y respaldado por un consejo integrado por ciudadanos y representantes de la academia de todos los municipios.

Experiencias previas y voluntad política, claves para avanzar

Como parte de los esfuerzos para contribuir a la construcción de esta ley, SURMAC abordó el tema en su Asamblea General 273, donde participó Patricia Martínez Barba, directora del IMEPLAN de Guadalajara.

Durante su intervención, explicó el proceso para la creación de este tipo de marcos normativos y destacó la importancia de generar claridad entre los alcaldes sobre sus alcances para construir voluntad política.

Ustedes ya cuentan con experiencias previas, ya ha habido algunos esfuerzos, como el tema del organismo de agua que es metropolitano, o el reglamento de tránsito, además cuentan con el Consejo Nuevo León, tienen academia que ha estudiado el tema por mucho tiempo. Creo que las coyunturas políticas se tienen que alinear, quizás no va a ser perfecto, no van a hacer todas las condiciones que nos dejen satisfechos, pero hay que empezar por algo, creo que si se puede encontrar una grieta para lograr el: cómo sí

En la asamblea participaron especialistas y figuras públicas como el exgobernador Sócrates Rizzo, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, Beatriz Lucio, así como desarrolladores, arquitectos y urbanistas.

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