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Internacional

Trump urge a Irán espabilar pronto para lograr firmar acuerdo

Su mensaje coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir dicha ruta estratégica

  • 29
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este miércoles a Irán a espabilar pronto, porque "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear".

A través de redes sociales, el mandatario republicano enfatizó su mensaje, luego de que la semana pasada extendió el alto al fuego con Teherán de manera indefinida.

"Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", dijo el mandatario a través de su propia red social.

Sin embargo, este martes, afirmó que que Irán le había comunicado que está en "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

Te recomendamos: Irán está en 'estado de colapso' y quiere reabrir Ormuz: Trump

Su mensaje coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir dicha ruta estratégica.

En la reunión del lunes entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes.

De acuerdo con fuentes, la reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial en tiempos de paz,, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria.


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