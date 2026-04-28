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Coahuila

Urge Fortalecer Apoyo a Casas Hogar y Centros de Asistencia

Diputado pide a Bienestar federal apoyos para evitar cierres y garantizar atención a miles de menores en centros asistenciales

  • 28
  • Abril
    2026

En una reciente sesión del Congreso del Estado, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad, solicitando a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal que implemente mecanismos de apoyo para garantizar la operación continua de casas hogar y centros de asistencia social en México. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, mil casas hogar cuidan a casi 25 mil menores, de las cuales solo el 13% son públicas; el 66% son sostenidas por asociaciones civiles.

Estos centros enfrentan serios desafíos, como limitaciones presupuestarias y falta de personal especializado. 

Recientemente, se reportó el cierre temporal de una casa hogar en Coahuila, lo que evidencia la fragilidad de estos espacios.

“La protección de la infancia debe traducirse en acciones concretas que garanticen entornos seguros”, enfatizó el diputado.


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