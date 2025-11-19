Cerrar X
htaz_9c15c9b3fc
Coahuila

Aumentan denuncias por protección infantil, urge prevenir más

Pronnif registra 6 mil denuncias este año, pero advierte cifra negra; refuerzan promoción y prevención de casos infantiles

  • 19
  • Noviembre
    2025

Aunque la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia ha registrado cerca de 6 mil denuncias, existe una cifra negra que no está cuantificada, por lo que es importante fortalecer acciones de promoción a la denuncia pero sobre todo de prevención.

María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Pronnif, dijo que este año se han incrementado las denuncias por la difusión que se ha hecho para que se presenten de manera formal casos en los que se debe intervenir.

“Tenemos la fortuna de que los municipios están ya reportando cada uno de sus casos, hay procuradores municipales y hemos tenido mayor organización en la captura de los casos, y eso puede aumentar las cifras”.

Araiza Llaguno señaló que esto se debe también a que se ha trabajado contra la percepción de impunidad, animando a que la gente denuncie este tipo de situaciones en el seno familiar.

Dijo que por obvias razones, las ciudades con mayor concentración poblacional son las que tienen mayor incidencia.

No obstante, dijo la funcionaria, existe una cifra que no es cuantificada, por lo que se tiene que trabajar en ello.

“Nosotros estamos conscientes de que lo que nos llega a la Procuraduría no son todos los casos que hay, pero a mi me alegra que estén llegando cada vez más, y sobre todo trabajar en la prevención, cuando aún podemos hacer intervención, que eso es lo más maravilloso”.

Agregó que la mayor incidencia siguen siendo la negligencia y los delitos sexuales, que van desde tocamientos o que los menores tengan acceso a imágenes de contenido sexual, y que el entorno de agresiones sigue siendo mayormente el familiar o del círculo cercano.

Araiza Llaguno dijo que se ha trabajado mucho en los casos en que los padres tienen alguna adicción, lo cual hace compleja la atención, sin embargo se han abordado de manera interinstitucional con otras dependencias gubernamentales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_19_at_10_33_37_PM_b0e893586b
Multan a Banco Base por poca prevención de lavado de dinero
Whats_App_Image_2025_11_19_at_9_38_34_PM_7b130ffdec
Waldo Fernández respalda nueva Ley General contra la extorsión
Senado_Mexico_ccf880580a
Senado aprueba cambios a la reforma contra la extorsión
publicidad

Últimas Noticias

deportes_pedro_martinez_tigres_femenil_7d57cc68db
'No perderé la oportunidad de ser campeón': Pedro Martínez
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_37_36_PM_30539362f1
Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_46_26_PM_f8df818cfc
Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×