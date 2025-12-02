Urge COMAPA a contratar medidores de agua para cobros justos

El regidor encargado de la Comisión de COMAPA en Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para contratar o renovar sus medidores de agua, al señalar que contar con este dispositivo es fundamental para que los usuarios paguen únicamente por el consumo real y eviten cargos elevados derivados de estimaciones.

El edil informó que en los últimos días se ha registrado un incremento notable en la afluencia de personas que acuden a la COMAPA para solicitar la instalación de su medidor, ya sea porque nunca habían contado con uno o porque el aparato que tenían dejó de funcionar por obsolescencia. Destacó que actualmente el organismo operador cuenta con suficientes equipos para atender la demanda, por lo que invitó a más usuarios a aprovechar esta disponibilidad y regularizar su situación cuanto antes.

El regidor explicó que los planes implementados por la Comisión Municipal de Agua Potable, encabezada por el ingeniero Felipe de Jesús Chiw y el ingeniero Honorio Cortázar, han permitido mejorar el funcionamiento del sistema hídrico y avanzar en la atención de reportes ciudadanos. Detalló que las cuadrillas municipales han reparado numerosas fugas y restablecido conexiones dañadas, esfuerzos que contribuyen a reducir pérdidas de agua y a mejorar la calidad del servicio en diversos sectores de la ciudad.

Asimismo, subrayó que la contratación de medidores no solo beneficia de manera directa a los usuarios al garantizar un cobro justo, sino que también fortalece las finanzas del organismo operador. Explicó que los recursos que se recaudan a través de la regularización del consumo se destinan a obras y mejoras en la infraestructura hidráulica de Reynosa, lo que impacta positivamente en toda la comunidad.

El regidor reiteró su exhorto a la ciudadanía para acudir a las oficinas de COMAPA y solicitar la instalación o reposición de su medidor, señalando que esta acción representa un beneficio tanto individual como colectivo, además de ser un paso importante para avanzar hacia un servicio más eficiente y transparente.

