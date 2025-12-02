Cerrar X
regidor_comapa_b7782d0bf6
Tamaulipas

Urge COMAPA a contratar medidores de agua para cobros justos

El regidor de COMAPA en Reynosa llamó a la ciudadanía a contratar o renovar sus medidores de agua para pagar solo por el consumo real y evitar cargos elevados

  • 02
  • Diciembre
    2025

El regidor encargado de la Comisión de COMAPA en Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para contratar o renovar sus medidores de agua, al señalar que contar con este dispositivo es fundamental para que los usuarios paguen únicamente por el consumo real y eviten cargos elevados derivados de estimaciones.

El edil informó que en los últimos días se ha registrado un incremento notable en la afluencia de personas que acuden a la COMAPA para solicitar la instalación de su medidor, ya sea porque nunca habían contado con uno o porque el aparato que tenían dejó de funcionar por obsolescencia. Destacó que actualmente el organismo operador cuenta con suficientes equipos para atender la demanda, por lo que invitó a más usuarios a aprovechar esta disponibilidad y regularizar su situación cuanto antes.

El regidor explicó que los planes implementados por la Comisión Municipal de Agua Potable, encabezada por el ingeniero Felipe de Jesús Chiw y el ingeniero Honorio Cortázar, han permitido mejorar el funcionamiento del sistema hídrico y avanzar en la atención de reportes ciudadanos. Detalló que las cuadrillas municipales han reparado numerosas fugas y restablecido conexiones dañadas, esfuerzos que contribuyen a reducir pérdidas de agua y a mejorar la calidad del servicio en diversos sectores de la ciudad.

Asimismo, subrayó que la contratación de medidores no solo beneficia de manera directa a los usuarios al garantizar un cobro justo, sino que también fortalece las finanzas del organismo operador. Explicó que los recursos que se recaudan a través de la regularización del consumo se destinan a obras y mejoras en la infraestructura hidráulica de Reynosa, lo que impacta positivamente en toda la comunidad.

El regidor reiteró su exhorto a la ciudadanía para acudir a las oficinas de COMAPA y solicitar la instalación o reposición de su medidor, señalando que esta acción representa un beneficio tanto individual como colectivo, además de ser un paso importante para avanzar hacia un servicio más eficiente y transparente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

oficina_rompe_record_235bd85082
Lidera Reynosa recaudación fiscal en Tamaulipas en 2025
detenido_maltrata_gatos_e20fa61686
Detiene Guardia Estatal a hombre que mató a tres gatos en Reynosa
EH_COLLAGE_2025_12_01_T185509_933_1fae760636
Inician búsqueda de cuatro traileros desaparecidos en Oaxaca
publicidad

Últimas Noticias

hotel_sanpedro_persecucion_policial_448c1e1ecc
Surge movilización policiaca en hotel en San Pedro Garza García
G7_Rb9kh_WMAAM_6rj_af4de6a85c
Sheinbaum crea consejo para impulsar inversiones en México
7528d4d3_6fe9_4c55_a4e4_61d0f6b2c517_2fca304c83
Realizan operativo para traslado de órgano en helicóptero
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×