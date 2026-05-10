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Nuevo León

Víctor Pérez pide confinamiento ferroviario en Santa Catarina

Víctor Pérez mencionó que dichas intersecciones son vialidades que conectan el sector sur y el norte del Municipio de Santa Catarina

  • 10
  • Mayo
    2026

Ante el avance de la construcción de los segmentos 13 y 14 del Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, el diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, solicitó a autoridades federales implementar obras de infraestructura que permitan reducir riesgos y mejorar la movilidad en diversos cruces ferroviarios de Santa Catarina.

El legislador planteó la necesidad de confinar la vía ferroviaria México-Laredo mediante adecuaciones urbanas y soluciones viales que ayuden a evitar accidentes, congestionamientos y afectaciones para miles de automovilistas que diariamente cruzan la zona.

Plantean pasos superiores e inferiores en puntos clave

La petición fue enviada mediante oficios dirigidos a Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a Andrés Lajous Loaza, responsable de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Pérez Díaz, quien además preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados, propuso la construcción de pasos superiores e inferiores en cruces considerados estratégicos para la movilidad del municipio.

Entre las vialidades mencionadas se encuentran Calle San Pedro, Callejón del Mármol, Calle Pilastra, Avenida Cuauhtémoc, Calle Primero de Mayo y Calle 20 de Noviembre, puntos que conectan el norte y sur de Santa Catarina.

Advierten afectaciones por tráfico y riesgo de accidentes

El legislador señaló que el crecimiento del parque vehicular, combinado con el intenso uso de la ruta ferroviaria México-Laredo, ha generado problemas constantes de movilidad en estos cruces.

Además, indicó que la falta de alternativas viales provoca largas filas de automóviles y pérdidas de tiempo para quienes diariamente se trasladan entre distintos sectores del municipio.

'Con el gran parque vehicular existente en el municipio, la gran demanda que tiene el uso de la vía México-Laredo y las pocas alternativas que tiene la población para trasladarse del sector norte al sur y viceversa, se provocan grandes congestionamientos y pérdidas hora-hombre en estos cruces, aunado al riesgo de accidentes en la zona', advirtió Pérez Díaz.

Finalmente, el diputado panista adelantó que buscará extender esta propuesta a otros cruces ferroviarios ubicados en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey.

El objetivo, dijo, es impulsar medidas preventivas que permitan mejorar la seguridad vial y reducir riesgos para la población ante el incremento de operaciones ferroviarias en Nuevo León.


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