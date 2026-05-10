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Nuevo León

Miguel Flores destaca apoyos a madres de Nuevo León

El funcionario estatal también destacó el programa Alimentar con Amor, con el que se han instalado lactarios en espacios públicos

  • 10
  • Mayo
    2026

Los programas dirigidos a madres de familia se han convertido en una pieza importante dentro de las estrategias sociales impulsadas por el Gobierno de Nuevo León, aseguró el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, al destacar los apoyos económicos, de salud y asistencia que actualmente se ofrecen en la entidad.

El funcionario estatal señaló que la administración encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, mantiene el compromiso de fortalecer las condiciones de vida de miles de mujeres mediante programas enfocados en el bienestar familiar.

Impulsan apoyos económicos y acceso a servicios

Entre las acciones implementadas por el Gobierno estatal, Flores Serna destacó el programa Ayudamos a las Mujeres, el cual otorga un apoyo mensual de 2 mil pesos, además de transporte público gratuito para cuidadoras y jefas de familia.

También resaltó la estrategia de Cobertura Universal contra el cáncer de mama, mediante la cual se brinda atención médica, estudios de detección, tratamientos y medicamentos a mujeres que no cuentan con seguridad social.

El Secretario General de Gobierno afirmó que estos apoyos buscan generar mejores oportunidades para las familias nuevoleonesas y contribuir al desarrollo social del estado.

“Estamos convencidos de que al apoyar a las mujeres ayudamos a que toda la familia salga adelante. Los beneficios, tanto económicos como de acceso a servicios de salud, educación y estancias infantiles, contribuyen en mejorar la calidad de vida de miles de familias”, expresó Flores Serna.

Promueven espacios dignos para la lactancia materna

El funcionario estatal también destacó el programa Alimentar con Amor, impulsado por Mariana Rodríguez Cantú, con el que se han instalado lactarios en espacios públicos y privados de Nuevo León.

La iniciativa busca ofrecer lugares seguros y adecuados para que las madres puedan ejercer su derecho a la lactancia materna mientras realizan actividades laborales o personales.

Flores Serna reiteró que la administración estatal continuará fortaleciendo programas enfocados en la atención de mujeres y madres de familia, al considerarlos fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

Para conocer más sobre los apoyos disponibles, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 070, donde recibirán orientación y canalización hacia la dependencia correspondiente.


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