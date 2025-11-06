Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a dos mujeres extranjeras detenidas con material bélico en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se procesó a Nora “G” y Britzi “G”, acusadas por su presunta responsabilidad en el delito por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, autoridades detuvieron a tres mujeres cuando circulaban por la carretera Reynosa-Monterrey, a la altura del kilómetro 174-500.

Al revisar la camioneta en la que se desplazaban, la cual portaba con placas del estado de Texas, los elementos encontraron dos armas cortas, así como tres cargadores.

Tanto las detenidas como lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes estipularon la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Comentarios