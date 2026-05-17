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Vinculan a 13 presuntos criminales tras enfrentamiento en Sinaloa

Estos hechos se dieron cuando las autoridades observaron sobre la carretera que conduce del municipio de Escuinapa a un grupo de civiles armados

  • 17
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso este domingo a 13 presuntos criminales que fueron detenidos tras un enfrentamiento en Sinaloa, lo que provocó la muerte de un oficial de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con las autoridades, estas personas fueron acusadas de cometer diversos delitos como portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y asociación delictuosa.

Estas personas fueron identidicadas como: 

  • Germán "N"
  • Aurelio "N"
  • José "N"
  • Kevin "N"
  • Ricardo "N"
  • José "N"
  • Uziel "N"
  • Edwin "N"
  • Jorge "N"
  • Josué "N"
  • Santiago "N"
  • Andrés "N"
  • Waldirys "N"

Mientras que también por posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a Germán "N", Aurelio "N", José "N", Kevin "N", Santiago "N", Waldirys "N" y Josué "N".

Estos hechos se dieron cuando las autoridades observaron sobre la carretera que conduce del municipio de Escuinapa a un grupo de civiles armados.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, estos presuntos delincuentes emprendieron la huida, por lo que comenzó un ataque armado donde todos fueron detenidos.

En estas acciones se aseguraron: 15 armas de fuego tipo fusil, 900 cartuchos, 36 cargadores y 14 chalecos tácticos.


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