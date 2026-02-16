Vive el Club de Futbol Monterrey Rayados jornada invicta

El pasado fin de semana se pintó de rojo por el Día del Amor y la Amistad… y de azul y blanco, porque los equipos representativos del Club de Futbol Monterrey Rayados no perdieron y vivieron una fecha invicta.

Los siete conjuntos filiales de La Pandilla (cinco en varonil y dos en femenil) ganaron o empataron en el duelo correspondiente a la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sin conocer la derrota, con lo que ponen el ejemplo en el balompié regiomontano.

En la Jornada 6 de la Sub-15, Monterrey ganó de visita por 3-0 ante Xolos en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, escenario en el cual la Sub-17 blanquiazul goleó 5-1 a Tijuana, también en la Fecha 6.

En Sub-19, Rayados venció 5-3 al León en El Barrial, cancha en la que la Sub-21 superó por 1-0 a los Esmeraldas, en cotejo de la sexta fecha.

En Liga MX, en la Jornada 6, y con gol de Sergio Canales, el Monterrey triunfó por 1-0 ante los Panzas Verdes en el “Gigante de acero”.

En Liga MX Femenil, en la Fecha 9, anoche Rayadas empató 1-1 con América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, para con ello mantener el paso invicto y la cima en la Tabla General.

En Sub-19 Femenil, La Pandilla igualó 0-0 con Xolos en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, en Tijuana… pero ganó 11-10 en serie de penaltis.

Cinco invictos

De los siete representantes o filiales del Club de Futbol Monterrey Rayados, cinco no han perdido en este año 2026.

En varonil, la Sub-17 y la Sub-15 aún no conocen la derrota, mientras que en femenil esto sucede en la Sub-19 y en la Liga MX Femenil.

Ficha

Fútbol

Liga MX Femenil

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 9

América 1-1 Rayadas

Estadio Ciudad de los deportes

Ciudad de México

Entérate

Estos fueron los resultados de los representantes del Club de Futbol Monterrey Rayados en la reciente jornada del campeonato mexicano, en sus respectivas divisiones:

CLAUSURA 2026

Sub-15, Jornada 6: Xolos 0-3 Rayados... en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle

Sub-17, Jornada 6: Xolos 1-5 Rayados... en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle

Sub-19, Jornada 6: Rayados 5-3 León... en El Barrial

Sub-21, Jornada 6: Rayados 1-0 León... en El Barrial

Liga MX, Jornada 6: Rayados 1-0 León... en el “Gigante de acero”

Liga MX Femenil, Jornada 9: América 1-1 Rayadas… en el Estadio Ciudad de los Deportes

Sub-19 Femenil, Jornada 6: Xolos 0-0 Rayadas*... en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle

*Gana Rayadas 11-10 en serie de penaltis

