Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_20_12_AM_b2b8738054
Deportes

Vive el Club de Futbol Monterrey Rayados jornada invicta

Los siete equipos de la institución ganaron o empataron, pero no perdieron, en la fecha que se llevó a cabo este fin de semana pasado, dentro del Clausura 2026

  • 16
  • Febrero
    2026

El pasado fin de semana se pintó de rojo por el Día del Amor y la Amistad… y de azul y blanco, porque los equipos representativos del Club de Futbol Monterrey Rayados no perdieron y vivieron una fecha invicta.

Los siete conjuntos filiales de La Pandilla (cinco en varonil y dos en femenil) ganaron o empataron en el duelo correspondiente a la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sin conocer la derrota, con lo que ponen el ejemplo en el balompié regiomontano.

En la Jornada 6 de la Sub-15, Monterrey ganó de visita por 3-0 ante Xolos en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, escenario en el cual la Sub-17 blanquiazul goleó 5-1 a Tijuana, también en la Fecha 6.

En Sub-19, Rayados venció 5-3 al León en El Barrial, cancha en la que la Sub-21 superó por 1-0 a los Esmeraldas, en cotejo de la sexta fecha.

En Liga MX, en la Jornada 6, y con gol de Sergio Canales, el Monterrey triunfó por 1-0 ante los Panzas Verdes en el “Gigante de acero”.

En Liga MX Femenil, en la Fecha 9, anoche Rayadas empató 1-1 con América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, para con ello mantener el paso invicto y la cima en la Tabla General.

En Sub-19 Femenil, La Pandilla igualó 0-0 con Xolos en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, en Tijuana… pero ganó 11-10 en serie de penaltis.

Cinco invictos

De los siete representantes o filiales del Club de Futbol Monterrey Rayados, cinco no han perdido en este año 2026.

En varonil, la Sub-17 y la Sub-15 aún no conocen la derrota, mientras que en femenil esto sucede en la Sub-19 y en la Liga MX Femenil.

Ficha

Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 9
América 1-1 Rayadas
Estadio Ciudad de los deportes
Ciudad de México

Entérate

Estos fueron los resultados de los representantes del Club de Futbol Monterrey Rayados en la reciente jornada del campeonato mexicano, en sus respectivas divisiones:

CLAUSURA 2026

  • Sub-15, Jornada 6: Xolos 0-3 Rayados... en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle
  • Sub-17, Jornada 6: Xolos 1-5 Rayados... en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle
  • Sub-19, Jornada 6: Rayados 5-3 León... en El Barrial
  • Sub-21, Jornada 6: Rayados 1-0 León... en El Barrial
  • Liga MX, Jornada 6: Rayados 1-0 León... en el “Gigante de acero”
  • Liga MX Femenil, Jornada 9: América 1-1 Rayadas… en el Estadio Ciudad de los Deportes
  • Sub-19 Femenil, Jornada 6: Xolos 0-0 Rayadas*... en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle

*Gana Rayadas 11-10 en serie de penaltis


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_11_58_AM_b1780ab965
Tigres sufre cada vez que enfrenta a los cuatro grandes de México
deportes_julian_araujo_bf24c70542
Celtic gana con gol de Araujo y siguen en la lucha por la liga
tigres_cruz_azul_571d24c1b8
Tigres visita al Cruz Azul; duelo 'muy parejo' entre cementeras
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_16_at_2_17_01_PM_eea7762776
Abre San Pedro escuela de iniciación artística con aval del INBAL
EH_DOS_FOTOS_14_14b24037dd
Taylor Swift impulsa el patinaje artístico femenino en Milán
0_E9_A0899_204a026ec4
Da la bienvenida la UANL a 168 estudiantes de intercambio
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×