Súper Rayados: es la mejor ofensiva del Clausura 2026
Con nueve goles en cuatro fechas, Monterrey vive su mejor arranque goleador en los más recientes siete certámenes de la Liga MX, hasta la altura de la Jornada 4
No conforme con ser la mejor ofensiva en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con un total de nueve dianas tras cuatro jornadas disputadas, Rayados vive el mejor arranque goleador en los recientes siete certámenes del campeonato mexicano, al considerar las primeras cuatro fechas de cada campaña.
Y con esa “explosividad”, Monterrey visita este sábado al América en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México en la quinta fecha de la actual competencia de la Primera División del futbol mexicano.
Los nueve goles de La Pandilla, hasta el momento, se reparten de la siguiente manera: dos a Necaxa, cinco al Mazatlán y un par a Xolos; solo se quedó en cero en el desafío ante el bicampeón Toluca.
Germán Berterame e Iker Fimbres (con dos “pepinillos” cada uno), Jesús Manuel “Tecatito” Corona, Jorge “Corcho” Rodríguez, Anthony Martial, Sergio Canales y Luca Orellano son los jugadores que han horadado la cabaña enemiga en el actual torneo del máximo circuito.
Ficha
Fútbol
Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 5
América vs. Rayados
Estadio Ciudad de los deportes
Ciudad de México
21:10 horas
Mañana sábado
Canal 5 y TUDN
Entérate
Estos son los recientes siete torneos cortos de Liga MX y los goles a favor que ha anotado Rayados, hasta la Jornada 4 de cada certamen:
Torneo Clausura 2023: 8 goles a favor
Torneo Apertura 2023: 8 goles a favor
Torneo Clausura 2024: 8 goles a favor
Torneo Apertura 2024: 4 goles a favor
Torneo Clausura 2025: 7 goles a favor
Torneo Apertura 2025: 7 goles a favor
Torneo Clausura 2026: 9 goles a favor
Rayados manda
Estos son los clubes más goleadores del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX:
1. Rayados: 9 goles a favor
2. Chivas: 8 goles a favor
3. Cruz Azul: 8 goles a favor
4. Pumas: 7 goles a favor
5. Juárez: 7 goles a favor
Los resultados
Estos son los marcadores de La Pandilla en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX:
Jornada 1: Rayados 0-1 Toluca, en el “Gigante de acero”
Jornada 2: Necaxa 0-2 Rayados, en el Estadio Victoria
Jornada 3: Mazatlán 1-5 Rayados, en el Estadio El Encanto
Jornada 4: Rayados 2-2 Xolos, en el “Gigante de acero”
Los goleadores
Ellos son los futbolistas que se reparten los nueve tantos de los albiazules, en las primeras cuatro fechas de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX:
Germán Berterame*: 2 goles
Iker Fimbres: 2 goles
Jesús Manuel Corona: 1 gol
Jorge Rodríguez: 1 gol
Anthony Martial: 1 gol
Sergio Canales: 1 gol
Luca Orellano: 1 gol
TOTAL: 9 goles
