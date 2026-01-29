Podcast
Deportes

Rayados vive su mejor arranque a la defensiva

Al comparar los últimos cuatro torneos cortos, hasta la Jornada 3, el actual es el certamen en el cual Monterrey ha aceptado menos goles

  • 29
  • Enero
    2026

Si de algo adoleció Rayados el año pasado fue del tema defensivo, al grado de que recibió 52 goles en contra en juegos de fase regular de los torneos cortos de la Liga MX: 23 en el Clausura 2025 y 29 en el Apertura 2025.

Pero en este inicio de año, el Monterrey “ha bajado la cortina” y apenas ha aceptado dos dianas en los primeros tres juegos de primera ronda del Torneo Clausura 2026 de la Primera División del futbol mexicano.

Esta cifra es la mejor en los últimos cuatro certámenes, donde a estas alturas de la campaña ya había aceptado cuatro o cinco “pepinillos” en apenas tres encuentros.

En esta campaña, La Pandilla perdió 1-0 en casa ante Toluca, venció de visita por 2-0 al Necaxa y superó 5-1 como huésped al Mazatlán.

Este sábado, los albiazules reciben a Xolos de Tijuana en el “Gigante de acero” a las 19:00 horas, en duelo de la Fecha 4 del actual campeonato mexicano.

Rayados liga cuatro partidos sin vencer a Xolos de Tijuana al jugar en cualquier estadio, con saldo de tres empates y una derrota, sin victorias.

Entérate

Esta es la cantidad de goles que recibió Rayados en los últimos cuatro torneos cortos de la Liga MX, al considerar las primeras tres fechas de la fase regular:  

Torneo Apertura 2024: 4 goles en contra
Torneo Clausura 2025: 5 goles en contra
Torneo Apertura 2025: 4 goles en contra
Torneo Clausura 2026: 2 goles en contra


Comentarios

