Nuevo León

Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca

Autoridades estatales informaron que al menos 16 personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales de la zona

  • 14
  • Diciembre
    2025

La volcadura de un camión perteneciente a la ruta 611 Apodaca-Pesquería dejó este domingo al menos ocho personas sin vida y 58 más heridas, según las cifras proporcionadas por el IMSS.

4072c958-9886-4412-a134-601856bbc75a.jpg

Estos hechos se registraron alrededor de los 17:00 horas, sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 24, con dirección al municipio de Pesquería. Aparentemente el conductor perdió el control de la unidad por el pavimento húmedo a causa de las lluvias, para después impactarse contra un muro de contención y posteriormente volcarse.

4291b90d-3e87-4f6c-82a1-c55ef7c63c0d.jpg

Hasta el momento, se reportó que ocho personas perdieron la vida por este siniestro, de las cuales, siete lo hicieron en el lugar. Trasciende que una de las víctimas mortales es un menor de edad.

También entre ellos se encuentra el conductor de este camión, identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 44 años de edad. 

Su hermana Patricia Rosaldo señaló que el ahora occiso tenía tan solo dos meses de haber comenzado a trabajar como operador de esta ruta y que durante la mañana le refirió que el camión presentaba fallas mecánicas.

2367b685-5fe2-43cb-af1d-79b404fd8fd0.jpg

Además, al menos 58 personas resultaron lesionadas, por los que algunos fueron trasladados a diversos nosocomios. 

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Apodaca, así como oficiales del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, Bomberos NL, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Guardia Nacional el Ejército Mexicano.

Genera tráfico de más de 1.5 km volcadura en Miguel Alemán

El siniestro provocó largas filas de vehículos de hasta 1.5 kilómetros en dirección a Cerralvo, Nuevo León. Durante las labores de rescate y retiro de un camión de pasajeros que se volcó a la altura del kilómetro 24 de esta avenida, el tráfico se vio afectado por varias horas.

WhatsApp Image 2025-12-14 at 6.37.25 PM.jpeg

Para recorrer un tramo de menos de dos kilómetros, las aplicaciones de localización y mapas marcaban un tiempo de entre 15 y 20 minutos hasta el punto del siniestro.

Decenas de vehículos se vieron afectados en su trayecto, donde se vieron obligados a hacer alto total y comenzar a avanzar a vuelta de rueda.

IMSS atiende a 58 pacientes

IMSS Nuevo León informó que brinda atención médica a 58 pacientes que resultaron lesionados por la volcadura registrada esta tarde en el municipio de Apodaca.

0fcc3ad0-381c-4bd3-ba39-a15f7e03b8e7.jpg

Del total de los pacientes, solo tres se encuentran en estado grave.

 

Con información de Víctor Amaro - Nota en desarrollo -

 


