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Tamaulipas

Volcadura de autobús deja 20 lesionados en Matamoros-Victoria

Un autobús con peregrinos de Reynosa volcó en la carretera hacia Ciudad Victoria; al menos 20 personas resultaron lesionadas, sin víctimas mortales

  • 14
  • Marzo
    2026

Esta mañana se registró un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 59 de la carretera Matamoros Victoria, dejando como saldo al menos 20 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes hospitales de ciudad Victoria.  

27 integrantes de varias familias salieron en autobús a las seis de la mañana de la Iglesia San Juan de los Lagos de la colonia Almaguer, del municipio de Reynosa, con la intención de visitar la virgen del chorrito del municipio de Hidalgo, lamentablemente en el kilómetro 59 del tramo carretero antes mencionado, el conductor del autobús pierde el control de la unidad al esquivar a un tráiler y  da al menos dos volteretas . 

Las personas lesionadas fueron atendidas por elementos de la Guardia Nacional Guardia Estatal, y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas  (CRUM), así como de Protección Civil del municipio de Padilla, siendo trasladados a diferentes hospitales de la capital del Estado . 

El accidente carretero provocó el cierre de la circulación en el sentido norte sur, provocando congestionamiento vehicular sobre la carpeta de rodamiento, afortunadamente en este aparatoso accidente que dejó perdidas totales,  no se registraron personas fallecidas. 

Las autoridades  exhortan a las y los conductores a manejar con precaución en los diferentes tramos, carreteros que convergen a la capital del Estado para evitar ser parte de las estadísticas.


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