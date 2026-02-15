Podcast
Tamaulipas

Muere joven tras volcadura de cuatrimoto en Playa Bagdad

La víctima salió proyectada tras chocar contra un tronco; dos acompañantes resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital

  • 15
  • Febrero
    2026

Este domingo se registro la muerte de una joven en la Playa Bagdad.

Según información preliminar, la víctima viajaba junto a dos acompañantes en una cuatrimoto cuando, de forma accidental, se impactaron contra un tronco, provocando que el vehículo volcara.

Tras el choque, una de las mujeres salió proyectada y falleció en el lugar, quedando a la orilla de la playa. Las otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital privado para recibir atención médica.


