Deja más de 10 muertos volcadura de autobús en Nayarit

Una volcadura de un vehículo de transporte de pasajeros sacudió este viernes al estado de Nayarit, luego de que la unidad se accidentara en la zona de Amatlán de Cañas, dejando un saldo preliminar de más de 10 personas fallecidas y al menos 42 lesionadas.

El siniestro ocurrió mientras el autobús circulaba por esta región del sur del estado, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia ante la magnitud del impacto.

Tras el accidente, elementos de protección civil, seguridad y servicios de salud acudieron de inmediato al lugar para atender a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a distintos centros médicos.

Las primeras indagatorias apuntan a que decenas de pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración, lo que obligó a desplegar un operativo coordinado para salvaguardar vidas y brindar atención urgente.

Gobierno activa apoyo a víctimas

Ante la gravedad del hecho, el gobernador Miguel Ángel Navarro instruyó a las dependencias estatales a reforzar las labores de rescate y atención médica, así como a implementar un esquema de apoyo integral para las familias afectadas.

El gobierno estatal informó que el acompañamiento institucional incluirá asistencia durante el proceso de recuperación de los lesionados, así como respaldo a los deudos de las víctimas.

A través de sus canales oficiales, el mandatario estatal expresó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias que perdieron a un ser querido.

En su pronunciamiento, subrayó que su administración mantendrá el apoyo a los afectados y no los dejará solos frente a esta tragedia.

Por su parte, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras la comunidad permanece consternada por lo sucedido en esta ruta de Amatlán de Cañas.

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