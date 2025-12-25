Podcast
Nacional

Deja volcadura de autobús ocho muertos y 19 heridos en Veracruz

Un autobús de pasajeros se volcó en una zona montañosa de Zontecomatlán, Veracruz, con saldo de ocho personas fallecidas y 19 lesionadas

  • 25
  • Diciembre
    2025

La volcadura de un autobús de pasajeros en el norte del estado de Veracruz dejó un saldo de al menos ocho personas muertas y 19 más heridas, entre ellas adultos mayores y menores de edad, confirmaron autoridades estatales.

El percance ocurrió la noche del miércoles en una cañada de la localidad de Zontecomatlán, cuando la unidad de transporte de la línea Conexión circulaba por un tramo considerado de alta complejidad debido a las condiciones del camino.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús salió del camino, se desbarrancó y terminó volcado cerca de un río, lo que complicó las labores de rescate durante las primeras horas.

Víctimas confirmadas y atención de emergencia

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que, tras el arribo de los cuerpos de auxilio, se brindó atención inmediata a los pasajeros atrapados, posteriormente la Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de ocho personas.

En total, 19 lesionados fueron trasladados a hospitales de los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el Gobierno de Veracruz indicó que se activó un operativo interinstitucional para atender la emergencia, asegurar la zona y realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Además, las autoridades no descartaron que las condiciones del camino y la geografía del lugar hayan sido factores determinantes en la tragedia.

 


Comentarios

