Confirma Waldo Fernández alianza entre Morena, Partido Verde y PT

Sube la temperatura política en Nuevo León.

El panorama de la entidad de cara a las elecciones de 2027 ha dado un giro estratégico, cuando este miércoles las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) formalizaron la firma de un convenio de coalición para contender juntos por la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales en el estado.

Ayer se dio a conocer que los mismos partidos que formaron una alianza en el 2024 para impulsar a Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, y que conforman lo que se ha dado en llamar la 4T, o sea Morena, el Verde y el PT, volverán a ir juntos para la elección local que se celebra en Nuevo León este 2027.

La noticia la dio a conocer el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, quien dijo haber estado presente en la firma de dicho convenio que se realizó en la Ciudad de México, con la presencia de los presidentes de los tres partidos mencionados.

“Hoy se confirma esta gran alianza que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ser presidenta de la República, válgame la redundancia, y que logró un triunfo histórico en Nuevo León”, indicó Waldo.

Esta coalición se perfila como un bloque sólido frente a las fuerzas del PRI-PAN y de Movimiento Ciudadano de cara al proceso electoral de 2027.

“Vine a México porque hoy hubo un gran, gran evento. Estuvo el profe Alberto Anaya, la presidenta del PT, Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, y Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, y le tenemos malas noticias al PRIAN en Nuevo León, aquellos que le apostaban que no iba a haber alianza Morena-Verde-PT, hoy firmaron la coalición para el 2027, vamos a ir juntos, Morena-Verde-PT”, agregó.

Las dirigencias nacionales de Morena, el PVEM y el PT formalizaron este miércoles en CDMX su compromiso de unidad rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Este acuerdo no solo busca fortalecer su presencia en el Congreso de la Unión, sino también asegurar el triunfo en las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

A través de una declaración conjunta, los líderes del bloque oficialista refrendaron su respaldo absoluto a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comprometiéndose a anteponer el proyecto de nación y la consolidación del "estado de bienestar" sobre cualquier interés partidista o particular.

Comentarios