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Nuevo León

Refuerza Waldo Fernández cruzada por salud auditiva en NL

El senador encabezó una jornada de apoyo social donde entregó 21 aparatos auditivos, sumándose a la realizada en febrero, donde se otorgaron 28 dispositivos

  • 06
  • Abril
    2026

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, encabezó una nueva jornada de apoyo social en la que entregó 21 aparatos auditivos a ciudadanos de la zona metropolitana.

Esta entrega se sumó a la realizada apenas en febrero pasado, donde se otorgaron 28 dispositivos adicionales.

“Gracias a estos dispositivos, las y los beneficiarios podrán mejorar su comunicación, fortalecer su integración a la vida social y laboral, y recuperar una parte esencial de su bienestar cotidiano”, indicó Fernández.

Con estas acciones, el legislador indicó el reforzamiento de su compromiso con la integración social y laboral de los beneficiarios, quienes a través de estos equipos recuperan una herramienta esencial para su comunicación y bienestar cotidiano.

La jornada operativa contó con la colaboración estratégica de la empresa AudioTech, encargada de los procesos de valoración, diagnóstico y gestión técnica de los auxiliares.

En el evento, el senador estuvo acompañado por el diputado federal Héctor Alfonso de la Garza y la regidora de Guadalupe, Miriam Barrientos, quienes respaldaron el esfuerzo conjunto en favor de la salud pública.

Fernández subrayó que esta labor no es un esfuerzo aislado, sino la extensión de una agenda que ha defendido desde sus etapas previas en el servicio público. Como diputado local en 2023, promovió iniciativas para garantizar el acceso de personas con discapacidad auditiva a eventos musicales y culturales.

También ha impulsado el fortalecimiento del tamiz auditivo neonatal para detecciones tempranas en recién nacidos.

Entre sus propuestas, aseguró, destaca el reconocimiento del acceso gratuito al implante coclear para pacientes con pérdida auditiva severa.


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