Preocupa a Waldo Fernández posible encarecimiento de seguros

El senador de la República, Waldo Fernández, expresó su profunda preocupación ante el posible incremento del 20% o más en el costo de las pólizas de seguros, una medida que las compañías del sector pretenden trasladar directamente a los usuarios tras los cambios en la Ley de Ingresos del 2026.

El origen del conflicto: Ajustes en el IVA

El incremento proyectado surge raíz de una nueva disposición del SAT, que identificó que diversas aseguradoras acreditaban indebidamente el IVA de reparaciones e indemnizaciones de sus clientes como si fueran gastos propios, práctica que ha quedado estrictamente prohibida para el presente ejercicio fiscal.

Expertos en la materia señalan que, al no poder realizar estas deducciones, las aseguradoras buscan compensar la carga tributaria elevando las primas de los servicios.

Un llamado a la regulación del sector salud

Fernández González calificó esta situación como una muestra urgente de que la regulación del sector salud privado debe ser una prioridad en la agenda pública nacional.

"Es común que ante un ajuste en los costos o en la tributación, las empresas los trasladen a los usuarios, algo que no debería de ser así", expuso el senador.

Hizo especial énfasis en los seguros de gastos médicos mayores, señalando que estos ya presentan incrementos anuales que superan por mucho la inflación, afectando la economía de las familias mexicanas que buscan protección ante emergencias sanitarias.

Compromiso de la presidencia y Hacienda

El legislador recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido clara con que la medida fiscal se tomó bajo un acuerdo con el sector asegurador, el cual estipulaba que dichos ajustes no debían impactar el costo final de las pólizas.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará seguimiento puntual para garantizar que se cumpla lo pactado y se busca avanzar en un proceso de acuerdos entre todas las partes para evitar abusos al consumidor.

Finalmente, el senador reafirmó que el acceso a la salud y la seguridad financiera de los ciudadanos no deben ser rehenes de estrategias corporativas, insistiendo en que la regulación es el único camino para un sistema justo y equilibrado.

