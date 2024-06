Cuida a tus mascotas del Parvovirus y distemper

La salud de las mascotas es un tema de vital importancia, el bienestar de los cachorros se convierte en una prioridad para las familias responsables de animales de compañía. Entre las principales enfermedades que afectan a los caninos se encuentran el parvovirus y distemper, mejor conocida como moquillo.

El parvovirus, o ‘parvo’ como se le conoce comúnmente, ataca especialmente a los cachorros no vacunados, aunque también puede afectar a perros adultos jóvenes no inmunizados. Esta enfermedad es altamente contagiosa y letal, afecta a los intestinos del can, además se estima que la tasa de mortalidad es del 48%.

Por otro lado, el distemper, o moquillo canino, puede provocar daños en múltiples sistemas del cuerpo del animal, incluyendo el sistema nervioso, y también puede ser fatal, alcanzando un 90% de mortalidad.

Cabe señalar que los cachorros no sobreviven una vez que se infectan, y aquellos que logran sobrevivir quedan con algún tic nervioso, porque este virus ataca a las células nerviosas. “Es fundamental destacar la importancia de acudir al médico veterinario desde una edad temprana en los canes.

“Las vacunas son una herramienta esencial para prevenir enfermedades y garantizar una vida larga y saludable para nuestras mascotas”, señaló Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.



