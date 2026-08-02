Abren inscripciones de cursos de verano en Ciudad Victoria

Autoridades informaron que el registro permanecerá abierto hasta completar el cupo disponible e invitaron a las familias interesadas

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El Gobierno Municipal de Ciudad Victoria mantiene abiertas las inscripciones para el programa "Mis vacaciones en la biblioteca 2026", dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Estos cursos se desarrollarán del 10 al 21 de agosto en las bibliotecas públicas municipales y ofrecerán actividades enfocadas en el fomento de la lectura, la creatividad y el aprendizaje mediante dinámicas recreativas.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social, las actividades serán gratuitas y se impartirán en las bibliotecas Francisco de P. Arreola, Conchita Mendiola, Bertha Nilda García Jáuregui, Beatriz Anaya de Villarreal, Lupe María de la Garza, Paul Harris, TAMUL FSTSE, CEDIF 1, CEDIF 2 y Josefina Salinas de Ruiz.

Autoridades informaron que el registro permanecerá abierto hasta completar el cupo disponible e invitaron a las familias interesadas a acudir a la biblioteca municipal más cercana para realizar la inscripción.