Agentes detenidos en Reynosa no pertenecen a policía municipal

Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmara la detención de cuatro elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas durante un operativo realizado por la Dirección de Asuntos Internos en la ciudad de Reynosa, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Geovanni Barrios Moreno, aclaró que ninguno de los detenidos forma parte de la Policía de Proximidad que opera bajo la administración municipal.

El funcionario explicó que los elementos que integran la corporación municipal continúan desempeñando sus funciones de manera normal, destacando que diariamente se realizan pases de lista y recorridos de vigilancia en los sectores asignados.

“Lo que trabajamos nosotros con la guardia estatal de proximidad municipal, todos los elementos siguen trabajando de manera normal, recordemos que todos los días hacemos pase de lista, los rondines que están asignados y creo que llevamos muy buen trabajo en lo que compete a la policía de proximidad municipal, bajo las órdenes del presidente municipal. Ahí no tenemos ningún incidente; al contrario, hay que destacar lo que ha hecho la policía de proximidad casi los dos años que llevan aquí en Reynosa”, señaló.

Las investigaciones sobre los elementos involucrados en presuntos delitos contra ciudadanos están ahora a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. En este sentido, Barrios Moreno destacó que las denuncias ciudadanas son fundamentales para detectar irregularidades y proceder conforme a la ley.

“El órgano interno lleva a cabo toda esa investigación para poder sancionar a los funcionarios que cometieron los hechos delictivos, si así lo hicieron. Por parte de lo que es la fiscalía son las sanciones penales; son situaciones completamente diferentes: una acción penal que una sanción administrativa que puede llevar a que no puedan ocupar ningún cargo público el resto de la vida o por los años que pueda determinar el órgano de control”, explicó.

El secretario de Seguridad Pública Municipal indicó que, en caso de que se presentara una situación similar dentro de la corporación local, se actuará de la misma manera, dando prioridad a las investigaciones correspondientes y a las denuncias presentadas por la ciudadanía.

“Lo que hicieron, cuando tienes una denuncia o una queja de algún funcionario de que participó en un acto irregular, interviene lo que son los órganos internos para poder llevar a cabo las investigaciones. Si el órgano interno se percata o se da cuenta de que hay alguna situación irregular, son precisamente detenidos para ser puestos a disposición por algún tipo de delito”, concluyó.

