EUA sanciona casinos por lavado y vínculos con cárteles

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra casinos, empresas y personas presuntamente vinculadas con un grupo delincuelcial que opera en el norte de México, señalando actividades como lavado de dinero, tráfico de drogas y cruce de migrantes en zonas fronterizas como Tamaulipas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, uno de los principales establecimientos señalados es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a apenas 3.2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Según el comunicado, este casino es operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y habría sido utilizado por un cártel como una “casa de seguridad” para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, además de funcionar como vehículo para lavar ganancias ilícitas mediante actividades de juego.

Otro de los establecimientos incluidos en las sanciones es el Diamante Casino, localizado en la ciudad de Tampico, también en Tamaulipas.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) también incluyó en la lista negra a un operador del cártel encargado de cruzar inmigrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

UIF presenta denuncias ante Fiscalía General de la República

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los casinos relacionados con el grupo criminal designado como organización terrorista.

En un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las denuncias de la unidad antilavado de México son por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Dio a conocer que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los seis sujetos (tres personas físicas y tres empresas) designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con un cártel.

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