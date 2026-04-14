Matamoros registra de 6 a 8 nuevos casos de VIH al mes

Carlos Alberto Carrillo Garza, responsable del programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y hepatitis C en el CAPASITS de Matamoros, informó que en el municipio se detectan en promedio entre 6 y 8 nuevos casos de VIH cada mes.

Detectan entre 6 y 8 nuevos casos de VIH al mes

El especialista detalló que en lo que va del año se han confirmado alrededor de 24 casos, principalmente en personas de entre 15 y 49 años de edad, con mayor incidencia en hombres jóvenes.

Explicó que, aunque no se ha observado una disminución en los contagios, la cifra se ha mantenido estable, lo cual atribuye a las estrategias de prevención y detección temprana implementadas en los últimos años, como pláticas informativas y distribución de preservativos en grupos de riesgo.

Más de mil pacientes reciben tratamiento en Matamoros

Indicó que actualmente se estima que cerca de 1,200 personas en Matamoros viven con diagnóstico de VIH y se encuentran en tratamiento, considerando tanto a quienes son atendidos en CAPASITS como en instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Carrillo Garza señaló que el incremento en cifras respecto a años anteriores también está relacionado con el crecimiento poblacional, ya que hace una década la ciudad contaba con aproximadamente 450 mil habitantes y actualmente supera los 700 mil.

Pruebas rápidas permiten diagnósticos oportunos

El médico destacó que las pruebas rápidas de tercera y cuarta generación permiten detectar el virus entre 15 y 30 días después de una posible exposición, lo que facilita diagnósticos más oportunos y reduce el riesgo de complicaciones.

En ese sentido, subrayó que durante marzo no se registraron casos de pacientes hospitalizados sin diagnóstico previo, lo que refleja una mayor cultura de prevención entre la población.

Tratamiento permite controlar el virus

Finalmente, explicó que el tratamiento antirretroviral no elimina el virus, pero sí permite reducir la carga viral y fortalecer el sistema inmunológico, logrando una recuperación en un periodo aproximado de 4 a 6 meses con los esquemas actuales.

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