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Coahuila

Alertan autoridades por posible tornado en Ciudad Acuña

Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta preventiva ante la posible formación de un torbellino o tornado en Ciudad Acuña, durante la tarde

  • 26
  • Mayo
    2026

Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta preventiva ante la posible formación de un torbellino o tornado en Ciudad Acuña, durante la tarde de este martes, derivado de una zona de tormenta con movimiento giratorio detectada por el Servicio Meteorológico Nacional.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que el fenómeno meteorológico se desplaza hacia el este-noreste y podría generar condiciones severas durante las próximas horas en la región norte del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas intensas de viento.

Además, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, aumentando el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares, postes y estructuras ligeras.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la población mantenerse resguardada en construcciones sólidas, preferentemente en habitaciones interiores y alejadas de ventanas.

Las autoridades también exhortaron a evitar permanecer bajo árboles, tejabanes o estructuras frágiles, así como retirar objetos que puedan desprenderse por las fuertes ráfagas de viento.

Para automovilistas, se recomendó disminuir la velocidad, evitar estacionarse debajo de árboles o anuncios y extremar precauciones en puentes y zonas abiertas donde el viento pueda afectar la estabilidad de los vehículos.

Protección Civil recordó además que las condiciones de viento incrementan el riesgo de propagación de incendios, por lo que pidió evitar fogatas, quema de basura o cualquier actividad que implique fuego al aire libre.

Las autoridades estatales mantienen monitoreo permanente sobre las condiciones meteorológicas y llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.


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