Tamaulipas

Américo Villarreal aclara la retirada de letreros en Playa Bagdad

El gobernador de Tamaulipas justificó el retiro de letreros, señalando que la geolocalización indica que la zona corresponde al antiguo cauce del Río Bravo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se pronunció sobre los letreros colocados por particulares estadounidenses en la Playa Bagdad, que advertían sobre una zona restringida y que fueron retirados por personal de la Secretaría de Marina. Explicó que la justificación para esta acción se basa en que, según los límites establecidos mediante geolocalización satelital, esa área corresponde a donde anteriormente fluía el río Bravo.

“No sabemos, pero sí estamos interrogando si hay una fecha en donde refiera que por ahí pasó el Río Bravo, que ahora es un banco de arena y el río se ha movido hacia el norte; yo creo que no llega ni a 100 metros o 50 metros, se ha movido más hacia el norte, y entonces esa geolocalización quedó dentro del lado americano”, señaló. 

Villarreal Anaya también comentó que no se emitió un comunicado formal por parte de las autoridades americanas, lo cual se está aclarando. “Como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, se está dialogando con la embajada y los consulados estadounidenses para validar este desplazamiento que a veces ocurre en las márgenes del Río Bravo, debido a las avenidas de agua y los bancos de arena que se forman a lo largo de su recorrido”, añadió el gobernador.

Dialogan con la CILA el cierre del ciclo 36 de entrega de agua a Estados Unidos y el déficit actual

Villarreal Anaya se refirió a la reunión que sostuvo en la Ciudad de México con autoridades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), donde se discutió el cierre del ciclo de cinco años de entrega de agua a Estados Unidos.

“Este es el ciclo número 36, y a pesar de las condiciones de entrega del último año, que se cerró el 26 de octubre, México aún enfrenta un déficit en la entrega de agua a Estados Unidos. Esta situación se ha discutido para encontrar la manera de restablecer lo estipulado en el tratado de aguas internacionales de 1944”, agregó.

“Se están analizando las reservas de las presas a lo largo de la franja fronteriza que abastecen la cuenca del Río Bravo, desde afluentes tan lejanos como Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; la intención es incrementar el aporte anual sin comprometer la disponibilidad de agua en las zonas urbanas, asegurando así su desarrollo social e industrial, y, al mismo tiempo, atender las necesidades de los ciclos agrícolas en los distritos de riego, especialmente el 026”, concluyó.

La CILA, o Comisión Internacional de Límites y Aguas para los Estados Unidos y México, es un organismo binacional que se encarga de la administración y regulación de los límites y aguas compartidas entre ambos países. Su principal objetivo es asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos, además de resolver conflictos relacionados con el agua, y desempeña un papel crucial en la gestión de ríos y cuerpos de agua que cruzan la frontera, como el Río Bravo.


