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Tamaulipas

Américo Villarreal destaca avances en seguridad para Tamaulipas

De acuerdo con las primeras indagatorias, el enfrentamiento derivó de un incidente de tráfico que escaló a una persecución

  • 20
  • Mayo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se pronunció sobre los recientes hechos violentos registrados en el municipio de Matamoros, donde dos elementos de la Policía de Protección Federal fueron agredidos por civiles armados, resultando en el fallecimiento de uno de ellos y otro más lesionado.

Refuerzan seguridad en la frontera de Tamaulipas

Al respecto, el mandatario estatal enfatizó que el reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza es producto de un trabajo coordinado entre las fuerzas del Ejército, la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y la Policía Federal.

Según señaló, este despliegue abarca desde Matamoros hasta Reynosa, donde actualmente se realizan labores de investigación.

Villarreal indicó que ya existen avances significativos por parte de la Fiscalía, pero precisó que los detalles se mantendrán bajo reserva para no entorpecer el proceso judicial.

Sobre el origen del incidente, el gobernador aclaró que el ataque no ocurrió en las instalaciones del consulado, sino en la vía pública, durante el relevo de turno de los elementos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el enfrentamiento derivó de un incidente de tráfico que escaló a una persecución.

No hay comunicación oficial adicional del consulado

En cuanto a la postura del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, Villarreal Anaya, mencionó que, aunque se tuvo conocimiento de una declaración lamentando la pérdida de vida del agente, no ha existido ninguna comunicación oficial adicional.

Subrayó que cualquier medida que el consulado decida implementar es respetable, pero reiteró que no se ha notificado ninguna circunstancia extraordinaria.


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