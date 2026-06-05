Américo Villarreal responde a señalamientos de Los Ángeles Times

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fijó una postura firme y categórica ante el reciente reportaje publicado por el diario Los Ángeles Times, calificando las acusaciones vertidas en su contra como afirmaciones carentes de sustento y pruebas verificables.

Negativa categórica ante acusaciones sin pruebas Villarreal Anaya enfatizó que es indispensable responder con la verdad cuando se pretende dañar no solo su persona, sino la investidura que representa y al pueblo de Tamaulipas. El mandatario señaló que el reportaje se basa en fuentes anónimas y "personas familiarizadas con el caso", careciendo de evidencia documental o hechos sustentables.

"La verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas", sentenció el gobernador.

Deslinde total de actividades ilícitas

De manera específica, el gobernador negó cualquier vínculo con el tráfico ilegal de combustibles (huachicol) y subrayó que su trayectoria de décadas como médico cardiólogo ha estado marcada por la honestidad, el servicio al prójimo y el esfuerzo profesional, rechazando cualquier intento de asociar su nombre con organizaciones criminales o intereses oscuros.

Respecto a la afirmación del diario sobre la supuesta revocación de su visa, el gobernador Villarreal mostró ante las cámaras su visa láser vigente. Aseguró que dicha información es totalmente falsa y aclaró que:

“No he recibido notificación alguna de cancelación o restricción por parte de las autoridades estadounidenses, todos los viajes a Estados Unidos han tenido un propósito estrictamente institucional, enfocados en la promoción económica, el fortalecimiento de las relaciones binacionales y la gestión de oportunidades para el estado”, puntualizó.

El mandatario reiteró que su conciencia está tranquila y que su gestión se ha conducido bajo los principios de transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley. Finalmente, hizo un llamado respetuoso, pero firme, a Los Ángeles Times y a cualquier medio de comunicación que reproduzca estas versiones, para que se conduzcan con responsabilidad informativa.

"Mi única lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, con las instituciones de México y con los principios democráticos que nos rigen", concluyó

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