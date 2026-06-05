Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_05_at_1_34_15_PM_0c44368c92
Tamaulipas

Américo Villarreal responde a señalamientos de Los Ángeles Times

Respecto a la afirmación del diario sobre la supuesta revocación de su visa, el gobernador Villarreal mostró ante las cámaras su visa láser vigente.

  • 05
  • Junio
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fijó una postura firme y categórica ante el reciente reportaje publicado por el diario Los Ángeles Times, calificando las acusaciones vertidas en su contra como afirmaciones carentes de sustento y pruebas verificables.

Negativa categórica ante acusaciones sin pruebas Villarreal Anaya enfatizó que es indispensable responder con la verdad cuando se pretende dañar no solo su persona, sino la investidura que representa y al pueblo de Tamaulipas. El mandatario señaló que el reportaje se basa en fuentes anónimas y "personas familiarizadas con el caso", careciendo de evidencia documental o hechos sustentables.

"La verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas", sentenció el gobernador.

Deslinde total de actividades ilícitas

De manera específica, el gobernador negó cualquier vínculo con el tráfico ilegal de combustibles (huachicol) y subrayó que su trayectoria de décadas como médico cardiólogo ha estado marcada por la honestidad, el servicio al prójimo y el esfuerzo profesional, rechazando cualquier intento de asociar su nombre con organizaciones criminales o intereses oscuros.

Respecto a la afirmación del diario sobre la supuesta revocación de su visa, el gobernador Villarreal mostró ante las cámaras su visa láser vigente. Aseguró que dicha información es totalmente falsa y aclaró que:

“No he recibido notificación alguna de cancelación o restricción por parte de las autoridades estadounidenses, todos los viajes a Estados Unidos han tenido un propósito estrictamente institucional, enfocados en la promoción económica, el fortalecimiento de las relaciones binacionales y la gestión de oportunidades para el estado”, puntualizó. 

El mandatario reiteró que su conciencia está tranquila y que su gestión se ha conducido bajo los principios de transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley. Finalmente, hizo un llamado respetuoso, pero firme, a Los Ángeles Times y a cualquier medio de comunicación que reproduzca estas versiones, para que se conduzcan con responsabilidad informativa.

"Mi única lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, con las instituciones de México y con los principios democráticos que nos rigen", concluyó


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_30_07_1_e094d46402
Localizan sana y salva a menor desaparecida en Díaz Ordaz
Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_27_05_9d2cae3f74
Colectivo localiza restos humanos durante búsqueda en Reynosa
Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_27_04_3f2fe13a73
Cruz Roja Reynosa enfrenta posible embargo laboral
publicidad

Últimas Noticias

AP_26157535747138_f427e9c780
Irán viaja a México en medio de polémica por visas
el_horizonte_info7_mx_2026_06_06_T125408_464_9a2a1a4d03
Responde James Rodríguez a hija de Petro tras polémica por foto
HK_Jh_Qaf_Xk_A_Arum_J_4dfc215611
México y EUA fortalecen cooperación en seguridad marítima
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×