Américo Villarreal habla sobre Rocha y confirma visa vigente

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue cuestionado sobre la situación que atraviesa el gobernador de Sinaloa. Al respecto, señaló que se mantiene atento a la información difundida a nivel nacional y al seguimiento puntual que realiza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Villarreal Anaya destacó que el señalamiento proveniente de una oficina en Nueva York está siendo analizado actualmente por la Fiscalía General de la República (FGR). En este sentido, enfatizó que cualquier consideración adicional dependerá estrictamente de la presentación de pruebas que puedan surgir durante dicho proceso de investigación. "Es lo que yo les puedo comentar", puntualizó el mandatario.

Por otro lado, al ser consultado sobre su situación migratoria, el gobernador confirmó contar con visa vigente. Aseguró que ha mantenido una agenda activa en Estados Unidos, participando en diversos eventos internacionales y de colaboración binacional.

Entre sus actividades recientes, destacó su asistencia al evento nacional de la ONU para abordar la Agenda 2030, así como diversas giras de trabajo por el estado de Texas, incluyendo visitas a San Antonio y Laredo. Finalmente, reiteró que cuenta con su documentación en regla para asistir personalmente a cualquier evento o compromiso oficial que requiera su presencia en el extranjero.

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