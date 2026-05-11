Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_11_at_3_11_38_PM_e8d11d2ee6
Tamaulipas

Américo Villarreal habla sobre Rocha y confirma visa vigente

El mandatario se refirió al tema que involucra al exgobernador de Sinaloa y dijo estar al tanto del seguimiento de brinden autoridades federales.

  • 11
  • Mayo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue cuestionado sobre la situación que atraviesa el gobernador de Sinaloa. Al respecto, señaló que se mantiene atento a la información difundida a nivel nacional y al seguimiento puntual que realiza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.  

Villarreal Anaya destacó que el señalamiento proveniente de una oficina en Nueva York está siendo analizado actualmente por la Fiscalía General de la República (FGR). En este sentido, enfatizó que cualquier consideración adicional dependerá estrictamente de la presentación de pruebas que puedan surgir durante dicho proceso de investigación. "Es lo que yo les puedo comentar", puntualizó el mandatario.

Por otro lado, al ser consultado sobre su situación migratoria, el gobernador confirmó contar con visa vigente. Aseguró que ha mantenido una agenda activa en Estados Unidos, participando en diversos eventos internacionales y de colaboración binacional.

Entre sus actividades recientes, destacó su asistencia al evento nacional de la ONU para abordar la Agenda 2030, así como diversas giras de trabajo por el estado de Texas, incluyendo visitas a San Antonio y Laredo. Finalmente, reiteró que cuenta con su documentación en regla para asistir personalmente a cualquier evento o compromiso oficial que requiera su presencia en el extranjero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_dea_terry_cole_0693a3125b
'Acusación contra Rocha Moya es solo el inicio en México': DEA
EH_UNA_FOTO_2026_05_11_T122311_232_95023d7808
Iván Archivaldo, hijo de ‘el Chapo’, podría entregarse a EUA
EH_UNA_FOTO_44_0c76afdbf4
Balean casa ligada a Rubén Rocha Moya en Culiacán
publicidad

Últimas Noticias

1_B3_A9317_bcb1d08c98
Inaugurará el Club Tigres su nuevo restaurante temático
escena_caitlyn_jenner_b5d86b79d8
Demandan a Caitlyn Jenner por presunta estafa con criptomoneda
image_41d0f4bb45
Llevan Miguel Sánchez y Colosio jornada de salud a Zuazua
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×