Amplían horario del carril SENTRI en Reynosa para estudiantes

El carril SENTRI que conecta a Reynosa con el Valle de Texas continúa habilitando su acceso desde las 5:00 de la mañana, una hora antes de lo habitual, con el propósito de facilitar el cruce de estudiantes binacionales hacia sus escuelas en territorio estadounidense.

Las gestiones realizadas contemplan una segunda etapa que consistirá en la instalación de alumbrado en la zona, con el fin de minimizar riesgos para quienes transitan en horarios de madrugada.

El regidor Teófilo Rubio, integrante de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, destacó la participación de los padres de familia en la solución del tema: “Afortunadamente los padres de familia, a quienes todo el mérito corresponde, atendieron este tema y ya se pudo solucionar. Nosotros nada más estuvimos apoyando y, al final de cuentas, somos servidores públicos y cuando nos piden el apoyo se lo vamos a dar”.

Rubio agregó que los padres incluso contaron con reuniones previas para analizar la problemática antes de preparar el punto de acuerdo. “La verdad es que están muy contentos, porque antes hacían una hora y media para llegar y ahora solo 15 minutos”, concluyó.

