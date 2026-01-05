Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se enfrentará el día de hoy a la corte federal de Nueva York acusado de cuatro cargos, incluido el narcoterrorismo. Dicha comparecencia se pactó para las 12:00 hora local.

Aquí te presentamos los últimos detalles sobre este caso:

Volverán al tribunal el próximo mes de marzo

El juez Alvin K. Hellerstein determinó que será el próximo 17 de marzo cuando el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores cuando vuelvan al tribunal federal de la Corte de Manhattan para continuar con su juicio.

Maduro se consideró "prisionero de guerra" que fue secuestrado el pasado sábado. Mientras que, su abogado reveló que Flores sufrió "lesiones importantes durante su arresto".

Además, reiteró que por el momento, que no solicitará la libertad bajo fianza para el mandatario venezolano.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables

El presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur.

Durante su comparecencia, Maduro se describió como un "hombre decente", por lo que no se considera culpable de dichas acusaciones.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país" mencionó el presidente venezolano.

Por su parte, el abogado de defensa del mandatario venezolano aseguró que no solicitará la libertad bajo fianza.

También te recomendamos: Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos en su contra

Mencionó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que se considera un prisionero de guerra.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas" recalcó.

Estados Unidos niega estar en guerra contra Venezuela

Previo a la comparecencia del presidente Nicolás Maduro en el tribunal federal de Nueva York, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, negó estar en guerra contra Venezuela.

Frente al Consejo de Seguridad de la ONU, Waltz también descartó que la Unión Americana ocupe el país latinoamericano de manera permanente, sin una transición política.

"No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país" recalcó Waltz.

Sin embargo, recalcó que nopermitirán que el "hemisferio occidental sea utilizado como base de operaciones de enemigos de Estados Unidos.

"Este es el hemisferio occidental; aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea utilizado como base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de los Estados Unidos. [...] No es posible seguir teniendo las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos".

Arriba a tribunal federal de Manhattan

Nicolás Maduró arribó a las instalaciones del tribunal federal del sur de Nueva York para comparecer por los cargos imputados en su contra.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los delitos cometidos por el mandatario sudamericano son:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración por tráfico de cocaína

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para usar esas armas.

Sin embargo, entre las acusaciones destaca el señalamiento contra Cilia Flores, a quien se le acusa de la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Trasladado junto a su esposa hacia corte de Manhattan

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo trasladado en estos momentos desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal del sur de Nueva York, donde comparecerá por primera vez ante el juez en un principio a las 12:00 del mediodia horal local.

Según imágenes difundidas por los medios estadounidenses, el convoy que lleva a Maduro ante el juez circuló por varias calles de la ciudad fuertemente custodiado por numerosos coches de policía, hasta que llegó a un campo, donde fue introducido en un helicóptero con el que llegará hasta el tribunal.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

El helicóptero donde viajaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.

También te puede interesar: Estados Unidos gobernará Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.

Comentarios